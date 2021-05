Bộ Công an nêu yêu cầu phòng dịch Covid-19, đảm bảo an toàn bầu cử

Bộ Công an vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến với Công an 8 địa phương, gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, nhằm kiểm tra, đánh giá, rà soát, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo An ninh, trật tự (ANTT) cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc họp do Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chủ trì.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về công tác đảm bảo ANTT Cuộc bầu cử của 8 địa phương. Ảnh: Bộ Công an

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Công an 8 địa phương đã báo cáo về tình hình, kết quả các mặt công tác đã triển khai liên quan đến công tác bảo đảm ANTT Cuộc bầu cử.

Theo đó, thời gian qua, Công an 8 địa phương nêu trên đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bộ Công an, xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT Cuộc bầu cử một cách tích cực, đồng bộ, từ xa, từ sớm, đúng theo quy định của pháp luật; bước đầu đã đạt được một số kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần vào thành công chung của Cuộc bầu cử sắp tới.

Các đại biểu cũng đã thẳng thắn đánh giá, nêu lên những khó khăn, vướng mắc gặp phải; từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác đảm bảo ANTT cho Cuộc bầu cử...

Ghi nhận những kết quả bước đầu trong công tác đảm bảo ANTT cuộc bầu cử của Công an 8 địa phương đã đạt được, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, đến nay có thể khẳng định công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc bầu cử ở 8 địa phương đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra và trình tự theo quy định.

Thứ trưởng Lương Tam Quang lưu ý, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, do đó, đề nghị Công an các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an, các văn bản của Tiểu ban ANTT bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các địa phương liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc bầu cử và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử.

Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT đối với cuộc bầu cử, với mục tiêu cao nhất là không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và tuyệt đối không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an 8 địa phương nêu trên phải làm tốt hơn công tác chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các cấp ở địa phương giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh liên quan đến cuộc bầu cử.

Công an các tỉnh, thành phố có biển đảo, là những địa điểm theo quy định sẽ diễn ra bầu cử trước một ngày so với các địa phương trong đất liền cần đặc biệt chú ý, chủ động các phương án đảm bảo cho công tác bầu cử tại vùng biển đảo...

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19 để phục vụ an toàn cuộc bầu cử sắp tới.

"Lực lượng công an cần triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kiểm soát chặt an ninh, an toàn địa bàn, đảm bảo điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp", Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.