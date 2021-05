Bộ trưởng Công an Tô Lâm "hứa" gì với cử tri Hưng Yên nếu trúng cử ĐBQH khóa XV?

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những người ứng cử ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hưng Yên (TP.Hưng Yên, huyện Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ) gồm: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV; Bà Vũ Thị Thu Hằng, Sở LĐTB-XH tỉnh Hưng Yên; Bà Phạm Thị Hạnh, Ban Phong trào Tỉnh đoàn Hưng Yên.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bộ Công an

Trình bày với các cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, Đại tướng Tô Lâm cho biết, bản thân rất vinh dự và xúc động khi được Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV tại tỉnh Hưng Yên, quê hương giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; đang có bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội trong những năm gần đây.

Nếu được cử tri tỉnh Hưng Yên tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại tướng Tô Lâm xác định đây là vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng trong thời kỳ mới cũng như trước yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri trong công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng tập thể Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ hơn, hiệu quả thực chất hơn.

Về chương trình hành động của mình, Đại tướng Tô Lâm cho biết sẽ tiếp tục tích cực tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hiến pháp năm 2013. Chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý kiến để Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những chính sách về xây dựng nền quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và những quyết định đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm các quyết định đó phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri cả nước. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên về chương trình giám sát của Quốc hội, Đoàn ĐBQH.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, với tư cách là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm sẽ tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu kiểm tra công tác bầu cử tại Nhà văn hóa khu phố An Thịnh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Bộ Công an

Với vị trí là ĐBQH của tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm khẳng định sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên làm cầu nối giữa tỉnh với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tại Hội nghị, cử tri TP.Hưng Yên đã bày tỏ sự tín nhiệm đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hưng Yên).

Thay mặt các ứng viên ứng cử ĐBQH khóa XV, Bí thư tỉnh uỷ Đỗ Tiến Sỹ trân trọng cảm ơn sự đồng thuận của cử tri và nhân dân tỉnh Hưng Yên, các cơ quan Trung ương đã tín nhiệm lựa chọn tham gia danh sách các ứng viên; khẳng định, sẽ nỗ lực và cố gắng thực hiện Chương trình hành động đã đề ra.