Bộ Công an nói gì về việc thu thập, bổ sung ADN vào căn cước công dân?

Mới đây, tại buổi họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 do Bộ Công an tổ chức, thông tin tới báo chí, đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về TTXH Bộ Công an cho biết: Việc thu thập, bổ sung ADN vào căn cước công dân (CCCD) là hoàn toàn cần thiết, phục vụ lợi ích của chính người dân.

Ví dụ như trong ngành y để phục vụ xác định huyết thống, hoặc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm xác định, truy tìm tung tích nạn nhân. Hàng năm, rất nhiều nạn nhân tử vong không xác định được nhân thân. Nếu như có dữ liệu ADN thì việc kiểm tra, xác định danh tính đối với những trường hợp này sẽ thuận tiện.

Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (Bộ Công an) thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Minh Trúc

Theo Đại tá Tô Anh Dũng, Bộ Công an đề xuất sửa đổi Luật CCCD nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số… Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đang đăng tải lấy ý kiến đóng góp của người dân để sửa Luật CCCD sắp tới trong đó có nội dung liên quan đến việc thu thập, bổ sung ADN vào CCCD.



Căn cứ vào tình hình thực tế cũng như xu hướng trên thế giới, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhận thấy việc thu thập, bổ sung ADN vào CCCD là rất cần thiết, cần phải đưa vào luật. Đại diện Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cũng đề nghị và mong muốn các cơ quan báo chí thông tin rộng rãi, định hướng dư luận về những tiện ích của dự thảo trên. Quá trình thu thập, bổ sung những dữ liệu ADN vào CCCD sẽ được Bộ Công an thực hiện đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu bảo mật, an toàn…

Hiện nay, công dân có nhiều loại giấy tờ tùy thân khác nhau như thẻ CCCD, thẻ bảo hiểm y tế, giấy khai sinh, giấy phép lái xe, thẻ học sinh, sinh viên, thẻ hội viên, thẻ hành nghề... Tuy nhiên, việc có quá nhiều loại giấy tờ khác nhau được cơ quan có thẩm quyền cấp cho công dân gây ra khó khăn nhất định cho công dân trong lưu trữ, sử dụng, nhất là trong thực hiện các thủ tục hành chính, các tiện ích, dịch vụ công; không phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động xã hội đang ngày càng phát triển...

Cảnh sát thu nhận dữ liệu để làm thẻ CCCD gắn chip điện tử tại Hà Nội. Ảnh: D.V

Trên cơ sở rà soát Luật CCCD, Bộ Công an đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung Luật CCCD như sau: Thứ nhất, bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin khác của công dân (ngoài thông tin về CCCD) vào thẻ CCCD và thay thế việc sử dụng một số loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp chứa thông tin đã được tích hợp; bổ sung quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục để thu thập, tích hợp thông tin; bổ sung quy định về hình thức tích hợp, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện tích hợp thông tin; bổ sung quy định về loại thông tin được tích hợp.

Thứ hai, chỉnh lý quy định về cơ sở dữ liệu CCCD và bổ sung các nhóm thông tin vào trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD. Theo đó bổ sung một số nhóm thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Thông tin về số chứng minh nhân dân của công dân, ngày cấp, nơi cấp; người giám hộ, người được giám hộ; thông tin về diện chính sách; thông tin về người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam (người gốc Việt Nam được sinh ra tại Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam được sinh ra tại nước ngoài nhưng đã trở về Việt Nam sinh sống liên tục từ 5 năm trở lên).

Thứ ba, bổ sung quy định cấp thẻ CCCD cho công dân là trẻ em dưới 14 tuổi; bổ sung quy định giải quyết vướng mắc trong cấp thẻ CCCD cho người không có nơi thường trú, không đầy đủ một số thông tin cá nhân khác như ngày, tháng sinh, quê quán (theo 3 cấp hành chính), có thông tin kê khai về dân tộc, tôn giáo khác không nằm trong danh mục quy định của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành; bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Và cuối cùng, hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD; định danh điện tử; cấp, hủy số định danh của cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ CCCD và việc hạn chế phát sinh thủ tục hành chính có liên quan.

