Trung tướng công an lý giải nguyên nhân chậm trả CCCD cho người dân

Trao đổi với báo chí, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, năm 2021, thực hiện chủ trương của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an; Bộ Công an đã thu thập và cấp CCCD cho người dân với khối lượng, tốc độ kỷ lục. Từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2021 thu thập trên 58 triệu hồ sơ, in hoàn chỉnh hơn 50 triệu thẻ CCCD chuyển trả cho người dân.

Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an). Ảnh: V.D

Trung trướng Tô Văn Huệ khẳng định, đây là thành tích lớn, tuy nhiên quá trình thu thập xảy ra một số lỗi, ví dụ trường hợp công dân làm CCCD lâu nhưng chưa được nhận có thể là do một trong số những trường hợp sau:

Có thể người dân chưa có thông tin trong dữ liệu dân cư, thông tin người dân kê khai chưa chính xác (có những người đã được cấp CCCD 12 số nhưng vẫn khai cấp mới, buộc phải xác minh lại).

Một số địa phương, trung tâm đã in trả về nhưng do điều kiện dịch bệnh nên chưa đến tay người dân.

Hiện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đang tập trung khắc phục, giải quyết những trường hợp này.

"Đối với vấn đề về lỗi CCCD, ở giai đoạn đầu hệ thống hoạt động chưa ổn định, nên một số trường hợp CCCD gắn chip in ra vân tay bị xấu, bị nhòe, không rõ nét. Mặc dù khi công dân đến làm CCCD gắn chip, khi máy thu nhận vân tay phải đảm bảo đạt yêu cầu thì máy mới chấp nhận, nhưng khi đưa ra in bị nhòe, bị mờ; hoặc bị sai ngày tháng năm sinh, giới tính, lỗi chính tả... nên chúng tôi phải khắc phục lại, dẫn đến bị chậm", Trung tướng Tô Văn Huệ nói.

"Đối với những trường hợp như thế này, khi người dân nhận được và phản ánh, chúng tôi sẽ tổ chức cấp đổi ngay, đảm bảo yêu cầu", Trung tướng Tô Văn Huệ nhấn mạnh và đề nghị người dân khi có thắc mắc liên quan đến thẻ CCCD có thể phản ánh ngay trên fanpage của Cục hoặc liên hệ tổng đài: 19000368. Đây là tổng đài tiếp nhận và giải quyết tất cả vướng mắc của người dân liên quan đến CCCD.



Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng thông tin, sau khi hoàn thành mục tiêu 50 triệu thẻ CCCD, giai đoạn tới số lượng CCCD cấp mới còn không nhiều, đơn vị sẽ tập trung khắc phục những vấn đề chậm, lỗi....

Trước đó, đại diện C06 cho biết, thẻ CCCD gắn chip điện tử do Bộ Công an phát hành được coi là một trong những chiếc thẻ CCCD tiên tiến, hiện đại bậc nhất trên thế giới với nhiều tính năng, tác dụng và thẩm mỹ đẹp.

Hiện nay thẻ CCCD gắn chip đã được C06 phối hợp với các đơn vị có liên quan tích hợp các thông tin về mũi tiêm vaccine, thông tin người được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68, thông tin về bằng lái xe, đăng ký phương tiện,… và thay thế được một số giấy tờ trong tương lai.

Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục kết nối, chia sẻ, bổ sung, đồng bộ để làm giàu cho dữ liệu quốc gia phục vụ việc tích hợp trên CCCD.