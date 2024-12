Bộ Công an: Phá chuyên án ma tuý liên tỉnh, vận chuyển trái phép cần sa số lượng đặc biệt lớn

Ngày 20/12, Cục Phòng chống tội phạm về ma túy - C04, Bộ Công an, đã thông tin về kết quả đấu tranh với chuyên án 128T, chuyên án có sự tham gia của Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Bình Dương

C04 cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép cần sa số lượng đặc biệt lớn, phạm tội chuyên nghiệp, cung cấp cho rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tang vật vụ án được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: C04 cung cấp

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu ở nước ngoài điều hành hoạt động trong nước. Chúng triệt để lợi dụng không gian mạng, các thành tựu của khoa học, công nghệ để hoạt động phạm tội, thanh toán qua tài khoản ngân hàng không chính chủ hoặc tiền điện tử, lợi dụng các công ty vận chuyển để giao nhận.

Trước tính chất phức tạp của đường dây, ngày 25/10, C04 đã xác lập chuyên án 128T, chuyên án có sự tham gia của Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Bình Dương.

Ngày 13/11, qua thông tin nghiệp vụ xác định Dương Đình Quang, 31 tuổi đang sống ở Đồng Nai được các đối tượng chủ mưu cầm đầu chỉ đạo lên biên giới nhận ma túy.

Ngày 15/11, sau khi nhận được ma túy tại khu vực biên giới, Dương Đình Quang chuyển ma túy về Bình Dương giao cho Nguyễn Tiến Dũng, 31 tuổi. Nhận thấy thời cơ đến, Ban Chuyên án quyết định phá án.

Trong chuyên án 128T, công an phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép cần sa số lượng đặc biệt lớn, phạm tội chuyên nghiệp, cung cấp cho rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: C04 cung cấp

Kết quả, sáng 15/11, tại Dĩ An, Bình Dương, Ban Chuyên án bắt quả tang Dương Đình Quang và Nguyễn Tiến Dũng khi đang giao nhận ma túy, thu giữ 15 bao tải cần sa, 10 hộp cao cần sa. Khám xét nhà Nguyễn Tiến Dũng thu 3 bảo tải cần sa. Tổng cộng thu giữ 350 kg cần sa, 10 kg cao cần sa.

Từ lời khai của các đối tượng và chứng cứ thu thập được, Ban Chuyên án đã đồng loạt khám xét, bắt giữ tại các tổng kho. Tại thành phố Hồ Chí Minh khám xét tại 6 điểm, bắt giữ 5 đối tượng. Thu giữ gần 160 kg cần sa; tại Bắc Giang, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 6 kg cần sa; tại Đồng Nai, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1 kg cần sa; tại Bưu cục Việt Nam Post, yêu cầu tạm giữ 4 gói hàng chứa khoảng 32 kg cần sa.

Cần sa được đựng trong bao tải, vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: C04 cung cấp

Đến nay, Ban Chuyên án thu giữ 550 kg ma túy cần sa khô; 10 kg cao cần sa; 1,2 tấn bao bì dùng để đóng gói cần sa, bắt giữ 10 đối tượng. Cùng các loại trà, thực phẩm các đối tượng dùng để ngụy trang hoặc trộn lẫn trong các kiện hàng để che giấu mùi cần sa.

Theo C04, bước đầu đối tượng Dương Đình Quang khai nhận, trong hơn 2 tháng gần nhất, Quang đã vận chuyển 7 chuyến cần sa, tương đương với khối lượng khoảng 2 tấn về Việt Nam. Đến nay, các đối tượng cơ bản đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

"Việc đấu tranh thành công các chuyên án và thu giữ được lượng lớn các chất ma túy thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống lại tội phạm ma túy, góp phần duy trì sự ổn định an ninh trật tự, bảo vệ sự phát triển bền vững của xã hội. Hiện C04 đang khẩn trương điều tra, tiếp tục mở rộng các vụ án", đại diện C04 nói.

Thông tin tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 cho biết, năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cả 5 mặt công tác lớn: tham mưu hướng dẫn; tổ chức thực hiện; trực tiếp chiến đấu; xây dựng lực lượng và hậu cần bảo đảm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện sáng tạo, có hiệu quả phương án nghiệp vụ của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, trọng tâm là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung – Tây Nguyên và Tây Nam. Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các địa phương triển khai quyết liệt 4 phương án nghiệp vụ của C04 trên 4 tuyến.

Quán triệt phương châm đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy theo hướng mở rộng triệt xóa toàn bộ đường dây, không đánh khúc giữa, truy xét tận gốc- nơi xuất phát của tội phạm ma túy, kể cả ở nước ngoài, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các đơn vị, địa phương đã khám phá thành công hàng chục nghìn vụ án lớn, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hàng tấn ma túy các loại. Điển hình là chuyên án 522H, 242G, 128T.