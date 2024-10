Bộ Công an Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm ma tuý

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; các đại diện cơ quan công an Việt Nam và Lào…



Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy. Ảnh: QN

Thu giữ trên 60 tấn ma túy, bắt hơn 23.000 đối tượng

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ma túy có liên quan đến hai nước.

Lãnh đạo cơ quan chức năng hai nước đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp về triển khai bản ghi nhớ ký ngày 9/8/2021 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào trong hợp tác phòng, chống ma túy.

Cùng với đó là kế hoạch 376/2021 của Bộ Công an về triển khai bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy; trao đổi thông tin tội phạm, xác minh và điều tra các vụ án, vụ việc về tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: QN

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, hai bên đã phối hợp điều tra chung 6 chuyên án, trong đó, 3 chuyên án do C04- Bộ Công an xác lập, 2 chuyên án do Công an địa phương xác lập, 1 chuyên án do Cục phòng, chống ma túy Lào xác lập. Qua đó, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Điển hình là chuyên án 522H triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia, Lào về TP.HCM đi các tỉnh tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 110kg ma tuý tổng hợp.

Mở rộng vụ án khám xét thu giữ 100kg ma túy tổng hợp, trong đó, có 2 đối tượng người Lào. Tổng số vật chứng thu giữ hơn 200kg ma túy tổng hợp.

Sau 3 năm thực hiện bản ghi nhớ và kế hoạch 376, mạng lưới đường dây nóng giữa cơ quan hai nước đã hoàn thành, là đầu mối quan trọng trong triển khai thực hiện công tác phối hợp phòng, chống tội phạm.

Tập trung nguồn lực phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Ảnh: QN

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương kết quả phối hợp trong phòng, chống tội phạm giữa cơ quan công an hai nước.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an hai nước tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp về phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.

Trong đó, duy trì, phát huy tối đa hiệu quả cơ chế hợp tác về phòng, chống ma túy và tội phạm hiện có giữa hai quốc gia, trong đó tập trung vào "3 tăng cường".

Theo đó, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin qua đường dây nóng ở 4 cấp công an; tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và tác chiến xuyên quốc gia; tăng cường hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QN

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nâng cao hiệu quả sử dụng các trang bị, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ công tác...

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy và tội phạm, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác đấu tranh nhằm phù hợp với diễn biến của tình tình ma túy và tội phạm tại hai nước.