Bộ Công an tiếp nhận 2 tàu tuần tra từ Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc

Ngày 29/8, tại cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc đã bàn giao 2 tàu tuần tra 110 tấn và 25 tấn cho Bộ Công an Việt Nam, giúp nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát đường thủy, nhất là khả năng tuần tra vùng ven biển nội thủy phòng, chống các loại tội phạm trên sông nước.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thực thi pháp luật.

Tháng 10/2023, sau khi Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc đã chuyển giao cho Bộ Công an Việt Nam 2 xuồng cao tốc và 2 mô tô nước, đồng thời, cử đoàn chuyên gia sang khảo sát và tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho Bộ Công an trong lĩnh vực cảnh sát đường thủy.

"Sau khi tiếp nhận 2 tàu tuần tra 110 tấn và 25 tấn lần này, các phương tiện sẽ được sử dụng hiệu quả trong công tác huấn luyện nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát đường thủy, nhất là khả năng tuần tra vùng ven biển nội thủy phòng, chống các loại tội phạm trên sông nước; sự phối hợp tích cực của Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị là tiền đề cho các dự án hợp tác tiếp theo giữa 2 cơ quan", Bộ trưởng Bộ Công an nhận định.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong Sam phát biểu. Ảnh: BCA

Ông Choi Yong Sam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc những năm qua, trong đó có hợp tác về an ninh trên biển.

Ông Choi Yong Sam khẳng định, phía Hàn Quốc luôn mong muốn được góp phần cùng Việt Nam giữ vững sự ổn định, đảm bảo an ninh trật tự dọc chiều dài bờ biển của Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tư lệnh Cảnh sát biển Kim Jong Uk chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: BCA

"Đây là biểu tượng của sự hợp tác về an ninh trên biển giữa hai nước. Chúng tôi vinh dự được hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra đảm bảo an ninh, cứu nạn cứu hộ cũng như cùng Việt Nam trao đổi kinh nghiệm về an ninh trên biển" ông Choi Yong Sam khẳng định.