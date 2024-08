Bộ Công an, TAND Tối cao điều động, bổ nhiệm nhân sự tuần qua

Cụ thể, ngày 20/8, tại Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam từ ngày 21/8. Đồng thời, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chuyển ngành đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu. Ảnh: Trương Hồng

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp sinh năm 1968, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân.

Tháng 5/2022, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, đại tá Nguyễn Hữu Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.



Ngày 21/8, tại Lâm Đồng, đại tá Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học trao quyết định bổ nhiệm đại tá Vũ Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Đại tá Vũ Tuấn Anh sinh năm 1979, quê quán tỉnh Quảng Nam, là cán bộ được đào tạo bài bản và trưởng thành từ Công an tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, ông Vũ Tuấn Anh từng làm Trưởng Công an huyện Lạc Dương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ cho 2 thượng tá.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định điều động thượng tá Nguyễn Quốc Vinh, Trưởng Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đến nhận công tác tại Phòng An ninh điều tra và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao quyết định điều động thượng tá Nguyễn Quốc Vinh đến nhận công tác giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra. Ảnh: Tây Ninh

Điều động thượng tá Lê Minh Tùng, Trưởng phòng An ninh điều tra đến nhận công tác giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tân Châu.

Phát biểu tại các buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị hai cán bộ công an vừa được điều động đoàn kết, thống nhất lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao.

Cũng trong tuần qua, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình có quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp Đinh Ngọc Huân, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Thời hạn giữ chức Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội của ông Đinh Ngọc Huân là 5 năm kể từ ngày 1/9.

Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội Đinh Ngọc Huân. Ảnh: VKSNDTC

Ông Đinh Ngọc Huân sinh năm 1969. Ông Huân được bổ nhiệm làm Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 rồi Chánh án TAND tỉnh này vào năm 2020.

Chánh án TAND Tối cao cũng có quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Lưu Tuấn Dũng (53 tuổi), Phó Chánh án TAND TP.Hà Nội, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời hạn giữ chức Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc của ông Lưu Tuấn Dũng là 5 năm.