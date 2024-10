Bộ Công an tiếp tục kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Chủ tịch AIC ra đầu thú

Ngày 4/10, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 49/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Truy nã bị can, đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1969, tại tỉnh Bắc Ninh, là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.

Bộ Công an tiếp tục kêu gọi bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Ảnh: AIC

Nơi thường trú: Phòng 1102 Tòa nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội; Nơi ở trước khi bỏ trốn là phòng 1709 -1710 Tòa nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố bị can theo Quyết định số 540/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Trước đó trong các vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã toàn quốc số: 02/QĐTN-CSKT-P9 ngày 10/5/2022, 05/QĐTN-CSKT-P9 ngày 29/9/2023 và truy nã quốc tế số A-4367/5-2022 ngày 30/5/2022 đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự; " Đưa hối lộ", quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Bộ Công an thông báo, nếu bị can này tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú, Cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa của bị can và tiến hành điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.