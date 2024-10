Gần 75 nghìn người ở Hà Nội đã trở về sau khi sơ tán, di dời bởi bão Yagi

Chiều ngày 3/10, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2024 của UBND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã trả lời những thông tin liên quan công tác khắc phục hậu quả bão Yagi và mưa lũ sau bão trên địa bàn Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, cơn bão Yagi và hoàn lưu bão đã gây mưa lớn trên diện rộng, kết hợp với xả lũ của hệ thống hồ thủy điện thượng nguồn làm cho nước lũ của hầu hết các tuyến sông trên địa bàn Hà Nội lên nhanh và ở mức cao, hậu quả gây ra đợt ngập lụt nghiêm trọng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội trả lời về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ảnh: TP.HN

Đến nay, mực nước các hồ thủy lợi, các trục tiêu lớn và một số sông nội địa trên địa bàn Hà Nội vẫn đang ở mức cao; mực nước sông Tích, sông Bùi, sông Đáy đang biến đổi chậm (sông Tích, sông Bùi vẫn ở mức báo động III, sông Đáy báo động I). Mực nước các sông chính và một số sông nội địa đều đã giảm dưới báo động I.



Theo báo cáo, do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua, trên địa bàn TP.Hà Nội đã có 4 người chết, 28 người bị thương (trong đó có 01 người chết và 10 người bị thương trong bão; còn lại là do trận dông lốc, cây đổ từ chiều 6/9 và do các sự cố sau bão).

Nhiều địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản xảy ra liên quan đến cây đổ, cành gãy, mất điện, sập đổ, tốc mái công trình…

Hiện đã có gần 75.000 người trở về trên tổng số 78.000 người dân sơ tán, di dời. Trong ảnh là tình trạng ngập tại huyện Chương Mỹ được ghi nhận vào ngày 10/9/2024. Ảnh: Nguyễn Hoà

Thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão trên toàn địa bàn TP.Hà Nội cập nhật đến 7 giờ ngày 26/9, có hơn 100.000 cây bị gãy, đổ (cây đô thị và các loại cây khác); hơn 23.000ha lúa bị gãy, đổ, dập nát; hơn 15.000ha lúa bị ngập; hơn 13.000ha rau màu bị ngập, ảnh hưởng; hơn 9.000ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; hơn 4.000ha thủy sản bị ảnh hưởng; hơn 3.000 con gia súc bị chết; hơn 600.000 con gia cầm bị chết, thất lạc; xảy ra 41 sự cố công trình đê điều, khoảng 150 sự cố công trình thủy lợi…

Trước diễn biến này, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã tại Hà Nội đã chủ động chỉ đạo quyết liệt ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Với tinh thần trách nhiệm cao, TP.Hà Nội đã chỉ đạo, triển khai chăm sóc, điều trị tốt nhất đối với người dân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình có người chết và bị thương; giảm thiểu đến mức thấp nhất những hậu quả của cơn bão số 3, nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân.

Cập nhật đến ngày 30/9, đã có gần 75.000 người trở về trên tổng số 78.000 người dân sơ tán, di dời. Còn lại khoảng 3.000 người dân vẫn còn phải sơ tán do ngập lụt chủ yếu trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Với 11.756 cây xanh đô thị bị đổ, bật gốc, TP.Hà Nội đã chỉ đạo triển khai phương án trồng dựng lại tại chỗ khoảng 3.418 cây xanh; chuyển về vườn ươm để chăm sóc khoảng 580 cây.

Về sự cố điện, tính đến 16 giờ ngày 22/9, cột trung thế đã khắc phục xong 96/187 cột nghiêng, đổ; cột hạ thế đã khắc phục xong 1.036/1.519 cột nghiêng, đổ và đã cấp lại điện 107.874/111.932 khách hàng phải tạm ngừng cấp điện nguyên nhân do ngập úng sau bão.