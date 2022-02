Bộ Công Thương: Bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước

Bộ Công Thương khẳng định bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết các thương nhân đầu mối đã đẩy mạnh việc nhập khẩu xăng dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước.

Hiện Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVoil) đang thực hiện việc nhập khẩu tăng thêm và dự kiến lượng xăng dầu về cảng Việt Nam trong cuối tháng 2/2022 là 26.000 m3 xăng và 40.000 m3 dầu. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nhập khẩu trong tháng 2/2022 khoảng 100.000 m3 xăng và 200.000 m3 dầu. Công ty Hải Hà cũng nhập khẩu trong tháng này khoảng 90.000 m3 dầu. Công ty Xuyên Việt Oil nhập khẩu khoảng 20.000 m3 xăng và 60.000 m3 dầu. Công ty Nam Sông Hậu nhập khẩu khoảng 20.000 m3 xăng và 7.500 m3 dầu. Công ty Long Hưng nhập khẩu 10.000 m3 xăng và 10.500 m3 dầu; Thiên Minh Đức nhập khẩu 20.000 m3 dầu; Dương Đông nhập khẩu 13.000 m3 xăng và 20.000 m3 dầu... để cung ứng cho thị trưởng theo đúng kế hoạch đã đăng ký.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu 15 ngày đầu tháng 2/2022 của các thương nhân đầu mối đã đạt 803.000 m3 (các tháng bình thường chỉ khoảng 500.000 m3).

Tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn như Petrolimex, PVoil, Tổng công ty Xăng dầu quân đội, Tổng công ty Hóa dầu quân đội, các công ty Hải Hà, Hải Linh, Hòa Khánh, Thiên Minh Đức, Dương Đông, Nam Phúc, Hồng Đức... (chiếm trên 95% thị phần với khoảng 16.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu), việc bán hàng vẫn được duy trì liên tục.

Thời gian gần đây, một số cửa hàng xăng dầu phía nam (như Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Long An, Cả Mau, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh) có hiện tượng bán ít hàng với lý do thiếu nguồn cung.

Ngay sau khi nhận thông tin báo cáo từ các địa phương, Bộ Công Thương đã liên hệ với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để kịp thời bổ sung nguồn cung cho các địa bàn để kịp thời cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bộ sẽ tiến hành thanh tra 33/36 doanh nghiệp đầu mối, nhập khẩu xăng dầu từ đầu năm 2021 đến nay.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu nâng cao trách nhiệm, chủ động tìm thêm nguồn hàng cung cấp cho thị trường nội địa. Đồng thời, Bộ sẽ chỉ đạo, điều hành giá xăng dầu linh hoạt, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp cũng như bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.