Bộ Dân tộc và Tôn giáo giảm 3 đơn vị cấp vụ, 4 cấp phòng, 115 công chức, viên chức có nguyện vọng xin nghỉ

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cho biết tại buổi làm việc của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ngày 20/3.



Theo ông Y Vinh Tơr, ngay sau khi thành lập, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ. Trên cơ sở phương án thành lập Bộ và tình hình thực hiện, Bộ đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong, thực hiện sáp nhập, giải thể các tổ chức có chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, kết quả giảm 3 tổ chức cấp vụ và tương đương (đạt 17,6%), giảm 4 tổ chức cấp phòng (đạt 36,3%). Bộ trưởng đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ từ ngày 1/3/2025 và kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bộ máy các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.



Thực hiện chủ trương của Trung ương và các quy định của Chính phủ, Đảng ủy, Lãnh đaọ Bộ đã tập trung quán triệt, triển khai công tác tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, đã có 115 người là công chức, viên chức và người lao động đăng ký nguyện vọng nghỉ việc (nghỉ hưu và nghỉ thôi việc) để hưởng chính sách theo Nghị định 178; đã giải quyết cho nghỉ đợt 1 (tháng 3/2025) cho 20 người.

Sau khi sắp xếp, Bộ Dân tộc và Tôn giáo còn 13 vụ, đơn vị, trong đó có 9 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 4 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Trong đó, Ban Tôn giáo Chính phủ là tổ chức cấp cục, cơ cấu tổ chức gồm 7 đơn vị cấp phòng; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ có đơn vị cấp phòng theo quy định.

Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo có 2 bộ phận có trụ sở tại Đắk Lắk và TP Cần Thơ. Ngoài ra, có 2 đơn vị được Bộ trưởng thành lập theo thẩm quyền và có 5 đơn vị sự nghiệp công lập là các trường chuyên biệt tiếp nhận từ Bộ Giáo dục và Đào tạo trước đây.

Hiện, tổng biên chế cán bộ, công chức và người lao động của Bộ là 998, trong đó có 5 lãnh đạo Bộ, 79 lãnh đạo cấp vụ và tương đương, 221 công chức, 693 viên chức.

Ngày 20/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Về kết quả Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025, đã được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra; đã phối hợp tham mưu hoàn thành Đề án được giao liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tham mưu đề xuất một số nội dung liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, một số cơ chế, chính sách đặc thù; phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát, nắm tình hình kết quả triển khai các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, công tác dân vận vùng đồng dân tộc thiểu số (DTTS); chế độ trao đổi, cung cấp thông tin tiếp tục được duy trì…

Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận và Ban Dân tộc các tỉnh vùng đồng bào DTTS và miền núi được triển khai hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn hai cơ quan tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giai đoạn vừa qua, đạt được nhiều kết quả tốt hơn, thực chất hơn, phù hợp với đặc điểm, tình hình trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, cần quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhằm lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao nhận thức đồng bào các dân tộc, tôn giáo và toàn xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, đảm bảo sự phát triển bền vững của đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội tham gia vào các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời những điểm nóng về an ninh, chính trị; lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, vận động đồng bào tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo..

Theo Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, nhiệm vụ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo không chỉ quản lý nhà nước mà quan trọng hơn là cánh tay nối dài của Đảng đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Việc phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương còn thể hiện trách nhiệm với Đảng về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Bộ xác định mục tiêu chung là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; đảm bảo các dân tộc bình đẳng và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng của người dân, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển. Thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo đa chiều, bền vững.

Trên cơ sở đó, phấn đấu đạt mục tiêu đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, an ninh xã hội, xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo, vấn đề bức xúc xã hội, không để xảy ra các điểm nóng; xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, ứng phó với các hiểm họa an ninh phi truyền thống, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Ông kỳ vọng thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, định hướng, phối hợp các vấn đề dân tộc và tôn giáo với Bộ Dân tộc và Tôn giáo để đạt được kết quả cao hơn.