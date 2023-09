Bố Đoàn Văn Hậu nói gì về chuyện tình của con trai và bạn gái xinh đẹp?

Tối 17/9, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khoe ảnh cầu hôn bạn gái Doãn Hải My. Dưới bài đăng, rất nhiều người thân, bạn bè, hội cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã vào gửi lời chúc mừng đến hậu vệ sinh năm 1999.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Đoàn Quốc Thắng - bố của Đoàn Văn Hậu tỏ ra bất ngờ khi nhận tin con trai cầu hôn bạn gái Doãn Hải My. Ông Thắng tiết lộ, ông chỉ mới cập nhật thông tin qua mạng xã hội chứ Đoàn Văn Hậu chưa chính thức đặt vấn đề về chuyện kết hôn với bố mẹ. Ông Thắng cũng cho biết thêm, gia đình hai bên cũng chưa chính thức đến gặp mặt để bàn chuyện tương lai của 2 con.

Đoàn Văn Hậu cầu hôn Doãn Hải My (Ảnh:FBNV).

Ông Thắng cho hay: "Gia đình tôi rất quý Doãn Hải My, khi về nhà có công việc, Doãn Hải My thường vào bếp phụ giúp gia đình. Tôi thấy Doãn Hải My là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn... Gia đình tôi rất tôn trọng quyết định của con trai. Hiện tại Hậu đang tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới cùng CLB CAHN. Còn Doãn Hải My vẫn đang tiếp tục cho việc học, vì vậy chuyện kết hôn của cả hai vẫn chưa xác định".

Doãn Hải My chụp ảnh ăn mừng cúp vô địch V.League 2023 cùng gia đình Đoàn Văn Hậu (Ảnh: Cao Oanh).

Dù chưa chính thức về chung một nhà nhưng Doãn Hải My luôn giữ mối quan hệ tốt và được lòng bố mẹ Doãn Văn Hậu. Cô thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ của bạn trai. Thậm chí ngày Tết, Doãn Hải My còn về Thái Bình ra mắt và không nề hà việc bếp núc của nhà gia đình Đoàn Văn Hậu.

Cả 2 trao nhau khoảnh khắc ngọt ngào.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu từng chia sẻ, Doãn Hải My chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh.

"Mẫu người mà tôi tìm kiếm giống với bạn ấy (Doãn Hải My). Bạn ấy hiểu về cuộc sống của tôi, con người của tôi, cuộc sống bóng đá của tôi. Những lúc áp lực nhất, bạn ấy chia sẻ với tôi, cùng tôi về quê.

Bạn ấy là một người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Kể cả khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế", Đoàn Văn Hậu hết lời khen ngợi bạn gái.