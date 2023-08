Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) và phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đồn, trạm Biên phòng vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cụ thể, nhằm tạo nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP Hà Giang đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng và toàn dân tham gia thực hiện công tác biên phòng.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Giang tuần tra, kiểm tra tại cột mốc 411

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, BĐBP tỉnh xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh Hà Giang với huyện ủy 07 huyện biên giới, giữa đảng ủy các xã biên giới với cấp ủy các Đồn Biên phòng và thực hiện tốt các quy chế, chương trình phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương với BĐBP tỉnh theo phân cấp. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các xã, thôn, bản biên giới…



Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì thường xuyên các lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, mốc giới, nhất là các đường mòn, lối mở trên biên giới, đảm bảo cho việc bảo vệ biên giới luôn được khép kín; tổ chức phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng có liên quan của tỉnh và lực lượng quản lý bảo vệ biên giới nước láng giềng giải quyết kịp thời, có hiệu quả các các sự kiện xảy ra trên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Cùng với đó, công tác phòng, chống tội phạm cũng được lực lượng BĐBP Hà Giang thực hiện có hiệu quả; góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới. Cụ thể, hàng năm, các cơ quan, đơn vị, Đồn Biên phòng đã xây dựng, triển khai các kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh và nước láng giềng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý; buôn lậu, gian lận thương mại; mua bán người qua biên giới...

Đến nay, lực lượng BĐBP Hà Giang đã xác lập 26 chuyên án, khởi tố 25 vụ án hình sự với 65 bị can, thu giữ 1,079 kg thuốc phiện, 635 cây thuốc phiện giải cứu 38 nạn nhân bị buôn bán người.

Đặc biệt, phát huy truyền thống gắn bó quân - dân máu thịt, cán bộ, chiến sĩ lượng BĐBP Hà Giang còn là những người đi đầu trong hỗ trợ người dân vùng biên phát triển sản xuất, xóa đói xóa giảm nghèo như: "Trao tặng Bò giống giúp người nghèo biên giới"; "Nâng bước em tới trường"; "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản"; "Con nuôi Đồn biên phòng"; cải tạo vườn tạp, làm nhà ở cho người có công...v.v, từ đó tăng cường thế trận biên phòng toàn dân, góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú giúp dân cải tạo vườn tạp.

Là tỉnh địa đầu Tổ quốc với địa hình, thời tiết đặc biệt khắc nghiệt, Hà Giang có hơn 277 km đường biên giới giáp với 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây ( Trung Quốc ) và 442 mốc giới phân định lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc, trong đó có 358 mốc chính, 84 mốc phụ. Khu vực biên giới gồm 32 xã và 2 thị trấn biên giới, là địa bàn sinh sống của 19 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 62%.



Hiện tại, Hà Giang có cặp cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo, các cửa khẩu phụ gồm: Săm Pun, Phó Bảng, Xín Mần và 11 lối mở, trong đó Thanh Thuỷ là cửa khẩu có quy mô lớn nhất.

Theo Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy BĐBP Hà Giang, phát huy những kết quả đã làm được, thời gian tới, Đảng bộ BĐBP tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Mặt khác, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình khu vực biên giới, tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình nội biên, ngoại biên, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia...

Nhờ chủ động đổi mới, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác biên phòng và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong quản lý, bảo vệ biên giới, BĐBP Hà Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, các đơn vị thuộc BĐBP Hà Giang đã rất thành công trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xóa bỏ các tập tục mê tín, lạc hậu.., góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Được biết, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới toàn diện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương vừa thực hiện công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Trong thời gian cao điểm, các đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 68 tổ, chốt cố định, 15 tổ cơ động tại các đường mòn, lối mở trên biên giới với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Những năm qua, phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn khu vực biên giới của tỉnh thật sự mang lại kết quả tích cực và trở thành phong trào của toàn dân. Các tổ tự quản này là "cánh tay nối dài" giữa bộ đội với nhân dân các dân tộc vùng biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho thôn, bản khu vực biên giới phát triển kinh tế, xã hội, vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, các cột mốc, đường biên giới thuộc thôn Xín Phìn Chư, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang chẳng mấy khi vắng người. Khi đi chăn thả gia súc hay lên làm nương ở khu vực giáp biên này người dân trong thôn lại dành thời gian đi một vòng tuyến biên giới, phát quang dọn dẹp quanh các cột mốc.

Những việc làm này đã thành thói quen của người dân ở Xín Phìn Chư. Ông Giàng Mí Pó, Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh trật tự bảo vệ đường biên, cột mốc thôn Xín Phìn Chư cho biết: "Chúng tôi sinh ra ở mảnh đất này, trách nhiệm của chúng tôi là phải làm tốt công tác bảo vệ đường biên, mốc giới. Là trưởng thôn, cũng là Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, mốc giới, tôi hiểu được trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Bởi vậy, tôi xung phong và vận động bà con tích cực tham gia vào Tổ tự quản để xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh cũng chính là bảo vệ quê hương mình."

Thông qua hoạt động, các "Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự" đã kịp thời nắm tình hình, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo định hướng về công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Nổi bật, các "Tổ tự quản đường biên quản mốc quốc giới và an ninh trật tự" góp phần cùng lực lượng chức năng ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập qua đường biên giới; phòng, chống buôn lậu và các loại tệ nạn xã hội. Qua đó, mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững trật tự xã hội và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.

Hiện tại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm củng cố, hướng dẫn và duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, trong đó có "Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới".

Từ đó, tăng cường sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; góp phần xây dựng biên giới tỉnh Hà Giang "hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển".