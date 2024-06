Bộ đội Biên phòng TP.HCM hỗ trợ sĩ tử vượt sóng dự thi THPT Quốc gia năm 2024 Bộ đội biên phòng TP.HCM đưa sĩ tử xã đảo vượt sóng vào đất liền dự thi THPT Quốc gia

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM) hỗ trợ đưa 24 em thí sinh trường THCS - THPT Thạnh An, vào đất liền dự thi THPT Quốc gia năm 2024.

Được biết, đây là lứa học sinh thứ 6 của trường THCS - THPT Thạnh An tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Do điều kiện đi lại khó khăn từ xã đảo vào đất liền, 24 thí sinh Trường THCS - THPT Thạnh An được tạo điều kiện lưu trú tại Trường THCS Bình Khánh, huyện Cần Giờ để dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024. "Đỗ đại học thì vẫn là chưa bằng ai, nhưng trượt tốt nghiệp thì cả đảo ai cũng biết". Đó là câu nói vui của các em thi sinh ở xã đảo Thạnh An khi trên đường vào đất liền thi THPT Quốc gia. Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu, Chính trị viên đồn biên phòng Thạnh An động viên các thí sinh trước khi chuẩn bị lên tàu vào đất liền dự thi THPT Quốc gia năm 2024. Hành trang đi thi của các thí sinh ngoài những vật bất ly thân trong mùa thi, như giấy báo dự thi, viết,... còn thêm quần áo, chăn mền. Thêm vào đó, lực lượng Bộ đội biên phòng TP.HCM cùng với các mạnh thường quân đã tiếp sức thêm kinh phí và thức ăn, như mì tôm, kẹo, bánh cho thí sinh những lúc thức khuya học bài. Trung úy Bế Văn Quyết, phụ trách công tác quần chúng Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đồng hành cùng 24 thí sinh xã đảo Thạnh An lên đường vào đất liền tham dự kỳ thi quan trọng. Ngoài ra, đồng hành cùng các thí sinh tại xã đảo Thạnh An còn có Câu lạc bộ Việt Tâm Khanh hỗ trợ 20 thùng mì gói; 100 cây viết; 100 cuốn tập;... Và đại diện mạnh thường quân ông Trịnh Ngọc Minh trao tặng 12 triệu đồng cho 24 em học sinh trang trải kinh phí ăn uống trong những ngày thi sắp tới. Các thí sinh háo hức lên tàu vào đất liền chuẩn bị cho buổi sinh hoạt quy chế thi THPT Quốc gia vào chiều nay lúc 14h. Các em thí sinh tại xã đảo Thạnh An đã sẵn sàng bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024. Là học sinh ở vùng xã đảo xa xôi, các thí sinh phải "đi trước về sau", mang theo bên mình nhiều hành lý nặng nề, kềnh cồng. Tuy nhiên, đồng hành cùng các em là thầy cô trường THCS - THPT Thạnh An cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng túc trực và hỗ trợ hết mình. Đây chính là nguồn động viên to lớn dành cho các em trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Những người lính quân hàm xanh luôn là hình ảnh thân thương trong lòng người dân tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Theo UBND TP.HCM, xã đảo Thạnh An có địa bàn trũng thấp, thường xuyên bị ngập do triều cường, mật độ dân cư cao với trên 5% dân số thuộc diện hộ nghèo. Đây là nơi thường xuyên chịu nhiều thiệt hại do mưa bão, áp thấp nhiệt đới và triều cường, khó có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Những người lính biên phòng canh giữ vùng biển Tổ quốc. Từ bến đò Cần Thạnh (thị trấn Cần Giờ) sang xã đảo Thạnh An hiện chưa có tàu cao tốc. Người dân muốn ra đảo phải lên những chuyến đò gỗ chở khách được cải tiến từ tàu đánh cá. Một ngày chỉ có hơn 10 chuyến đò chở người qua lại giữa thị trấn Cần Thạnh và xã đảo Thạnh An. Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 28/6 (trong trường hợp phát sinh các vấn đề cần tổ chức thi bổ sung thì sẽ diễn ra trong ngày 29/6). Ngày 26/6 là ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng 27/6 thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Toán. Ngày 28/6, buổi sáng thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) và tổ hợp môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân); buổi chiều thi Ngoại ngữ. Ngày 29/6 là ngày thi dự phòng.

