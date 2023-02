Bộ GDĐT tiết lộ về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhà trường và chuyên gia mong mỏi điều gì?

Các trường gấp rút cho học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Nguyễn Minh Phi, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết nhà trường vẫn đang tích cực chuẩn bị cho học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. "Nhà trường phổ biến quy chế thi cho cha mẹ học sinh và học sinh, xây dựng kế hoạch ôn thi, thi thử trên mạng, thi thử trực tiếp để các em được cọ xát. Ngoài ra, trường tổ chức các lớp dành cho học sinh yếu kém ở các môn (Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa...) và yêu cầu bắt buộc các em phải tham gia. Tất cả đều được nhà trường tổ chức miễn phí.

Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, và Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên liên hệ với cha mẹ học sinh để cùng giúp các em ôn tập hiệu quả nhất", thầy Phi chia sẻ.

Theo thầy Phi, kỳ vọng của nhà trường là học sinh thi đạt kết quả đỗ 100/100 và nhiều học sinh đạt điểm cao hơn năm trước. Được biết, năm trước trường có 26 học sinh có tổng trên 27 điểm.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Phạm Hưng

Thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh cũng cho rằng hiện tại đang có quá nhiều các kỳ thi khiến học sinh và giáo viên lúng túng như thi thử, thi tốt nghiệp, thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy... Thầy Bình bày tỏ, mong Bộ GDĐT và các trường đại học làm thế nào để giúp các em không bị áp lực. Hiện tại bây giờ thời gian học không được bao nhiêu mà thời gian ôn các kỳ thi thì liên tục.

Anh Bùi Ngọc Phúc, tác giả sách "Cùng con bước qua các kỳ thi" nêu ý kiến: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm đánh giá năng lực và kiến thức cả một quá trình học. Đây là kỳ thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng của thí sinh. Ngoại trừ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Vì vậy, việc không thay đổi nhiều là hợp lý.

Tuy nhiên với phương thức xét tuyển đại học như hiện nay, kết quả thi tốt nghiệp chưa chắc đảm bảo một suất vào các trường đại học top đầu nếu thí sinh thiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực. Do vậy theo ý kiến cá nhân của tôi, kỳ thi tốt nghiệp THPT bám sát yêu cầu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là đủ".

Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 giữ ổn định

Đại diện Bộ GDĐT vừa có thông tin cụ thể về kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó, năm 2023, Bộ GDĐT tiếp tục tổ chức đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến cho đối tượng là thí sinh đang học lớp 12.

Riêng các thí sinh là người học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; những người đã có bằng tốt nghiệp THPT, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển (thí sinh tự do) thì thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở GDĐT quy định.

Bộ GDĐT sẽ triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nghiêm túc, khách quan. Cụ thể, Bộ điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi, bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt kỳ thi; tiếp tục tăng cường chất lượng đề thi đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi; Tăng cường quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi, tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tập huấn nghiệp vụ về thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn gian lận thi cử, nhất là gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT đẩy mạnh công tác truyền thông để nhận được sự đồng thuận, quyết tâm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả; trong đó, yêu cầu các Hội đồng thi phổ biến đầy đủ, quán triệt kỹ quy chế cho thí sinh; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong chỉ đạo tổ chức thi…

Theo chia sẻ, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dự kiến giữ ổn định như năm 2022; đồng thời, có sự tăng cường hợp lý nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực của Chương trình GDPT 2018. Kỳ thi dự kiến tổ chức vào nửa đầu tháng 7/2023.