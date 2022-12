Bộ GTVT ủng hộ đề xuất bắt buộc ô tô phải có camera lùi

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vận tải (Bộ GTVT) cho hay, về cơ bản, Bộ GTVT ủng hộ đề xuất yêu cầu bắt buộc xe ô tô phải có camera lùi của Bộ Công an mới đây. Bộ GTVT đã có văn bản góp ý về nội dung này với Bộ Công an trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.



Theo ông Ngọc, việc trang bị thêm các tính năng an toàn trên xe, như camera lùi, các hệ thống an toàn bị động, an toàn chủ động rất cần thiết, nhằm hạn chế tai nạn do lùi xe thiếu quan sát gây ra.

Tuy nhiên, nếu bổ sung tiêu chuẩn ô tô phải có camera lùi cần lấy ý kiến rộng rãi, có tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo thiết bị vận hành hiệu quả; có lộ trình thực hiện, tính toán chi phí phát sinh của doanh nghiệp...

Bộ GTVT định hướng sẽ quy định xe ô tô bắt buộc phải có camera lùi. Ảnh minh họa.

Hiện quy định về bắt buộc ô tô phải lắp camera lùi chưa có trong luật, nên muốn ban hành quy định dưới luật cần đánh giá thêm, để đảm bảo tính pháp lý, thống nhất, đồng bộ và khả thi.

Vụ trưởng Vận tải cho hay, Bộ GTVT đã giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, rà soát quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh nghiệm quốc tế, phối hợp với nhà sản xuất xe để có hướng bổ sung tính năng an toàn cho phương tiện. Trong đó có xem xét tới yêu cầu lắp camera lùi, đặc biệt với xe kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.

Bộ GTVT cũng bổ sung nội dung trên vào Dự thảo Luật Đường bộ và các quy chuẩn kỹ thuật liên quan phương tiện. Cụ thể, về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu: Có đủ gương chiếu hậu, hoặc thiết bị quan sát gián tiếp, hoặc các trang thiết bị khác bảo đảm khả năng quan sát cho người điều khiển (Điều 51). Dự luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến trong thời gian tới.

Trên thị trường hiện có rất nhiều nhà cung cấp camera lùi cho xe ô tô, với những xe đã có màn hình điện tử việc trang bị thêm camera lùi chỉ vài trăm nghìn đồng (tùy loại). Tuy nhiên, với phương tiện chưa có màn hình điện tử, chi phí lắp đặt có thể lên tới vài triệu đồng 1 xe.