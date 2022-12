Jack Sweeney, sinh viên năm thứ hai tại Đại học Central Florida, là một fan hâm mộ lớn của tỷ phú công nghiệp Elon Musk. Vào năm 2020, Sweeney đã ra mắt một tài khoản Twitter, @ElonJet, sử dụng dữ liệu du lịch hàng không công cộng để lập bản đồ các chuyến bay của máy bay riêng của Elon Musk, cậu ta còn nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu theo dõi cách Musk quản lý đế chế kinh doanh của mình.

Nhưng mới đây, vào ngày 14/12 anh ấy đã vô cùng sửng sốt khi thấy tài khoản có 530.000 người theo dõi trên Twitter, nền tảng mạng xã hội mà Musk mua vào tháng 10, đã bị "đình chỉ vĩnh viễn".

Twitter đình chỉ tài khoản chuyên theo dõi máy bay riêng của Elon Musk. Ảnh: @AFP.

"Chà, có vẻ như tài khoản @ElonJet đã bị đình chỉ", Sweeney đã viết dòng tweet mới nhất. Anh ấy thậm chí còn khuyến khích người dùng theo dõi anh ấy trên các nền tảng khác.

Sweeney cho biết trong một tweet rằng, tài khoản của anh ấy chuyên theo dõi các máy bay phản lực của nhân viên tại công ty SpaceX của Musk cũng đã bị đình chỉ. Ngay sau đó, tài khoản cá nhân của anh ta đã bị "treo giò".

"Điều này được phối hợp và tôi chắc chắn rằng Elon Musk biết rõ", anh viết trước khi tài khoản cá nhân của mình bị xóa.

Trong một tweet vào tối ngày 14/12, Musk đe dọa sẽ leo thang xung đột với Sweeney, nói rằng một chiếc xe chở con trai của Musk, X Æ A-12, đã bị "một kẻ theo dõi điên rồ" theo dõi ở Los Angeles. "Hành động pháp lý đang được thực hiện chống lại Sweeney và các tổ chức hỗ trợ làm hại gia đình tôi", Musk viết trên Twitter.

Sweeney, 20 tuổi, nói với đài CNBC rằng anh ấy đã bắt đầu tài khoản @ElonJet vào tháng 6 năm 2020, vì anh ấy là người hâm mộ công việc của Musk tại Tesla và SpaceX nơi ông ấy là CEO của cả hai công ty.

"Ngay cả bây giờ, chiếc xe mơ ước của tôi chắc chắn là một chiếc Tesla", Sweeney nói.

Twitter cấm tài khoản @ElonJet theo dõi các chuyến bay của Musk, khôi phục rồi lại cấm. Ảnh: @AFP.

Musk đã mua lại Twitter với giá 44 tỷ đô la vào tháng 10 và ông ấy đã lên tiếng về những nỗ lực của mình để bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên trang này. Vào đầu tháng 11, Musk tuyên bố rằng ông là một người ủng hộ nhiệt thành cho quyền tự do ngôn luận đến mức ông sẽ không cấm tài khoản theo dõi máy bay, thứ mà ông gọi là "nguy cơ an toàn cá nhân trực tiếp".

Tuy nhiên, trong nội bộ, nhân viên của Twitter có thể đã nhận được các hướng dẫn khác nhau. Sweeney đã chia sẻ một chuỗi tweet vào ngày 10 tháng 12 tuyên bố rằng, tài khoản của anh ấy đã bị cấm ngầm trong bóng tối, điều đó có nghĩa là phạm vi tiếp cận của tài khoản bị hạn chế có chủ ý.

Anh ấy cho biết một nhân viên đã gửi cho anh ấy ảnh chụp màn hình của phó chủ tịch Hội đồng An toàn và Tin cậy của Twitter yêu cầu đặt chế độ lọc khả năng hiển thị nặng nề trên @ElonJet. Và sau đó thì Hội đồng Tin cậy và An toàn đã bị giải tán vào ngày 12/12.

Cũng đúng vào ngày 12 tháng 12, Sweeney đã nói trong một dòng tweet rằng có vẻ như tài khoản @ElonJet không còn bị ẩn hoặc bị cấm "theo bất kỳ cách nào".

Do đó, Sweeney cho biết anh rất ngạc nhiên trong thời khắc ngắn ngủi và tiếp tục bị sốc khi thấy tài khoản của mình bị đình chỉ vào ngày 14/12, đặc biệt là vì Musk đã từng nói rằng ông ấy sẽ không làm điều đó. Anh ấy nói với CNBC rằng trước đó, Musk đã đề nghị trả cho anh ấy 5.000 đô la để gỡ bỏ tài khoản vì đó là một rủi ro về an toàn.

Sweeney cũng điều hành các tài khoản chuyên theo dõi các chuyến bay riêng của các nhân vật nổi tiếng khác như Bill Gates, cựu Tổng thống Donald Trump và Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg. Nhưng cuối cùng thì cả ba tài khoản đó đã bị đình chỉ.

Sweeney nói với CNBC rằng tất cả các tài khoản này đã bị cấm vì vi phạm các quy tắc của Twitter về "thao túng nền tảng và spam". Anh ấy đã không nghe trực tiếp từ Musk hoặc nhóm của anh ấy, và anh ấy rút ra được kinh nghiệm lớn nhất là Musk "không làm theo lời anh ấy từng tuyên bố".

Tài khoản @ElonJet có hơn 500.000 người theo dõi đã bị đình chỉ. Động thái này được đưa ra sau khi Musk đã khôi phục những người phá vỡ quy tắc trước đây của Twitter và ngừng thực thi các chính sách của nền tảng cấm thông tin sai lệch về Covid-19. Ảnh: @AFP.

Hiện tại, Elon Musk đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận nào về cáo buộc này. Hầu hết bộ phận truyền thông của Twitter cũng đã bị sa thải.

Việc đột ngột cấm tài khoản theo dõi máy bay phản lực, sau đó là sự đảo ngược của nó khi các quy tắc mới được công bố, có khả năng làm tăng thêm hàng loạt các quyết định hấp tấp mà Musk đã đưa ra kể từ khi tiếp quản Twitter. Musk đã sa thải các giám đốc điều hành hàng đầu của Twitter, tiến hành sa thải mạnh mẽ cắt giảm một nửa số nhân viên và đưa ra tối hậu thư cho các công nhân phải cam kết với một Twitter "cực kỳ gắt gao" hoặc chấp nhận gói thôi việc.

Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin hôm 13/12 rằng, Twitter đã không trả tiền thuê trụ sở chính ở San Francisco trong nhiều tuần. Một người biết về các thỏa thuận, người nói với điều kiện giấu tên vì họ không được phép thảo luận công khai, đã xác nhận với The Post rằng Twitter đã ngừng trả tiền thuê nhà, và dường như đang bỏ trống một trong hai tòa nhà của mình, là một tòa nhà văn phòng ở sảnh chính của Twitter.

Phần lớn thiết bị của công ty, bao gồm tượng biểu tượng Twitter, thiết bị nhà bếp cấp công nghiệp và thiết bị điện tử văn phòng, gần đây cũng đã xuất hiện trên một trang web đấu giá.

Người này cho biết các nhân viên đã được hướng dẫn rút tất cả các thiết bị văn phòng còn lại khỏi một trong các tòa nhà của Twitter. Quyết định hấp tấp và dường như chỉ trong một đêm nhằm giảm quy mô Twitter một cách hiệu quả từ hai tòa nhà xuống còn một tòa nhà đã khiến nhiều nhân viên ngạc nhiên. Người này nói: "Về cơ bản, Twitter đã đóng cửa toàn bộ tòa nhà đó và cây cầu nối với nó".