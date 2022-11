Tuyến đường chỉ dài chưa đến 1km ở giữa thành phố Vinh, làm suốt gần 2 thập kỷ vẫn không xong, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. Thực hiện: Thắng Tình

Nhiều tháng qua, tuyến đường nối từ quốc lộ 1A đến đại lộ Lê Nin thuộc địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã dừng thi công. Tại đây, vật liệu vẫn đang được tập kết ở giữa đường, nắng thì bụi bặm, mưa lại ngập sâu khiến phương tiện tham gia giao thông qua đây hết sức khó khăn.



Tuyến đường nối từ quốc lộ 1A đến đại lộ Lê Nin, thuộc địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã xây dựng trong gần 2 thập kỷ nhưng vẫn chưa xong. Ảnh: Thắng Tình

Tuyến đường này dài gần 1km, được UBND tỉnh Nghệ An cho xây dựng vào năm 2004, tiếp nối với đại lộ Vinh - Cửa Lò, đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vinh nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung. Tuy nhiên, đã gần 2 thập kỷ trôi qua, vì nhiều lý do mà dự án vẫn chưa được hoàn thành.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường vẫn còn nhiều hạng mục chưa thi công, cấu kiện và vật liệu xây dựng được nhà thầu tập kết ngổn ngang trên dải phân cách. Một đoạn đường phía bắc dài hơn 300m chưa được thảm nhựa. Một số vị trí nước ứ đọng bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ở giữa giải phân cách, cây cỏ mọc um tùm, người dân còn tận dụng làm nơi chăn bò.

Vật liệu tập kết ngổn ngang ở giữa giải phân cách của tuyến đường. Ảnh: Thắng Tình

Hai bên đường có một số vị trí còn được dùng để tập kết rác thải. Hệ thống thoát nước vẫn chưa hoàn thiện nên nước mưa lâu không thể thoát được ứ đọng lâu ngày bốc mùi hôi thối. Đặc biệt, vừa qua khi thành phố Vinh có mưa lớn, toàn bộ 1km đường này ngập sâu khiến các phương tiện tham gia giao thông hết sức khó khăn.

Anh Ngọc Tú một người thường tham gia giao thông qua đoạn đường trên chia sẻ: "Đi qua đây thì cũng ám ảnh thật. Có đoạn họ chưa thông nên phải đi sang phần đường ngược chiều. Vật liệu được tập kết, rác thải tràn ra cả đường rất nguy hiểm".

Hệ thống thoát nước còn dang dở, khiến nước ứ đọng, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Thắng Tình

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Thông (xóm 17, xã Nghi Phú, thành phố Vinh) thì ngán ngẩm, tuyến đường thi công kéo dài trong nhiều năm, đi lại cũng khó khăn, hệ thống mương thoát nước của đường vẫn chưa hoàn thiện nên chỉ cần trời mưa to là bị ngập sâu. Nắng thì bụi bặm, người dân nơi đây khổ lắm.

Điều đáng nói, trong khi tuyến đường đang thi công dở dang nhưng tại các vị trí chuyển làn đường hay ngã tư giao nhau với đường nhánh nhà thầu lại không cắm biển cảnh báo, đèn báo hiệu hay phương án đảm bảo an toàn nào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Rác thải tràn ra cả lòng đường. Ảnh: Thắng Tình

Bên cạnh đó, mặc dù được đầu tư hệ thống chiếu sáng nhưng đến nay vẫn chưa đóng điện. Chính vì thế vào ban đêm, tuyến đường này trở thành nỗi cơn ác mộng của người đi đường.

Được biết, tuyến đường này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại QĐ số 2112/QĐ.UB-CN ngày 11/6/2004. Tuyến đường có chiều dài 990m, rộng 72m. Trong đó lòng đường 32m, dải phân cách 16m và vỉa hè 24m nằm nối tiếp trục đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Nắng thì bụi bặm, mưa thì ngập sâu khiến giao thông qua tuyến đường này rất khó khăn. Ảnh: Thắng Tình

Dự án được giao cho Ban Quản lý các dự án Xây dựng dân dụng và Kỹ thuật hạ tầng đô thị tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư (thuộc Sở Xây dựng), nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Nghệ An (thuộc UBND tỉnh Nghệ An).

Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư hơn 63,4 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 23,7 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 35,7 tỷ đồng và các chi phí khác. Trải qua 18 năm triển khai, dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 4 lần vào các năm 2006, 2013, 2014 và 2022. Đến tháng 1/2022 dự án "đội vốn" lên 275,5 tỷ đồng (tăng gấp 4 lần).

Khu vực giải phân cách ở giữa tuyến đường cỏ mọc um tùm thành nơi thả bò của người dân. Ảnh: Thắng Tình

Theo một cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Nghệ An, nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là do vướng đền bù giải phóng mặt bằng và bổ sung thêm hạng mục so với thiết kế.