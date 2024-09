Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Khắc phục hậu quả bão lũ cần dựa trên nhà thầu có năng lực

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão lũ cần chủ động áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu thích hợp nhất để bảo đảm việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra.

Do đó, tại công văn số 7381/BKHĐT-QLĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra. Tổng hợp, dự báo nhu cầu về hàng hoá, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết phải mua sắm phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả để nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại khoản 2 Điều 78 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP đối với các gói thầu cần thực hiện ngay, thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu.

Bao gồm các gói thầu như xử lý sự cố vỡ đê, gia cố đê, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực xung yếu; sửa chữa, bảo trì các tuyến cầu, đường giao thông; xử lý công trình có nguy cơ mất an toàn chịu lực; hỗ trợ, vận chuyển, mua sắm lương thực cứu đói, cứu nạn; mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế…

Đợt mưa bão vừa qua để lại nhiều hậu quả.

Bên cạnh đó, việc áp dụng phải dựa trên nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu rút gọn, không phải phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không phải lập hồ sơ yêu cầu, không yêu cầu nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất để đánh giá.

Đối với Bộ Y tế, cần kịp thời hướng dẫn việc mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và các hàng hóa khác cần mua bổ sung ngay để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh tại những vùng bị ảnh hưởng bởi Bão số 3 và mưa lũ sau bão, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người dân, không để bùng phát dịch bệnh sau bão, lũ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục trong việc rà soát thực trạng cơ sở vật chất để triển khai mua sắm nhằm bảo đảm điều kiện cho học sinh sớm trở lại đi học bình thường sau mưa lũ.

Công văn 7381 cũng nêu rõ, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu nhằm khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra, đề nghị các bộ, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn.