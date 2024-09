Thị trường bất động sản công nghiệp và nhà ở dẫn sóng tại Bình Dương

Cụ thể, so với cùng kì năm ngoái, mức độ quan tâm bất động sản Bình Dương tăng 32%, trong khi Long An có mức tăng 17%, Đồng Nai tăng 18%, Bà Rịa Vũng Tàu là 22%.

Hai khu vực tại Bình Dương có mức độ quan tâm tăng trưởng mạnh nhất phải kể đến là Dĩ An với mức tăng 9%, Dầu Tiếng tăng 4%.

Bình Dương có mức độ quan tâm bất động sản tăng cao. Nguồn: Batdongsan.com

Xét về cơ cấu nền kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 tại Bình Dương, lĩnh vực Công nghiệp và Xây dựng chiếm tới 65%, Dịch vụ chiếm 26%. Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới tại tỉnh lũy kế đến hết tháng 7/2024 đạt 41,5 triệu USD, chỉ thấp hơn Hà Nội (43,6 triệu USD) và TP.HCM (58,1 triệu USD).

Căn hộ chung cư nhập cuộc với bất động sản công nghiệp, "dẫn sóng" thị trường tại Bình Dương

Thị trường bất động sản Bình Dương đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của căn hộ chung cư khi 9 tháng đầu năm, trên thị trường mua bán, căn hộ chung cư dẫn đầu về mức độ quan tâm với tỷ lệ tăng trưởng 6% so với thời điểm đầu năm.

Trên thị trường cho thuê, căn hộ chung cư bỏ xa tất cả các phân khúc khác về mức độ quan tâm, tăng trưởng 33% so với đầu năm.

Hiện, mức độ quan tâm chỉ tập trung ở các căn hộ có vị trí gần TP.HCM là Dĩ An và Thuận An. Đây cũng là hai khu vực có mức độ quan tâm căn hộ top đầu thị trường Bình Dương với các con số tăng trưởng so với đầu năm lần lượt là 20% và 7%

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, nhận định động lực phát triển của thị trường bất động sản Bình Dương bao gồm nhiều yếu tố như: Nhu cầu ở thực; cơ sở hạ tầng, tỷ lệ đô thị hóa và cuối cùng là nguồn cung bất động sản Bình Dương chiếm ưu thế lớn so với các tỉnh trong cùng khu vực.

Bình Dương ở vị trí gần nhất và có các tiện ích nổi bật so với các tỉnh ven TP.HCM, là lựa chọn lý tưởng với cư dân (Nguồn: Batdongsan.com)

Dự kiến, Bình Dương sẽ có nhiều dự án mới, đáp ứng thiếu hụt nguồn cung ở phía Nam, từ các chủ đầu tư uy tín. Bên cạnh đó, giá bất động sản Bình Dương cũng ở mức cạnh tranh so với TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Với ưu thế đặc thù, thị trường bất động sản nhà ở Bình Dương cũng dần phát triển liền theo các khu công nghiệp.

Được biết, vào trước năm 2016, tỉnh chỉ có 92 dự án bất động sản dân dụng. Đến thời điểm hiện tại, con số đó đã tăng 277% lên 349 dự án. Thời điểm này, Bình Dương đang tập trung phát triển xanh hóa nền kinh tế, định hướng chuyển các khu công nghiệp sang mô hình thông minh - sinh thái.