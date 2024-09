Hyundai Santa Fe 2025 ra mắt: "Lột xác" hoàn toàn, giá từ 1,069 tỷ đồng

Trong phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe là một trong những chiếc xe có doanh số bán hàng tốt nhất trong nhiều năm qua. Để tiếp nối thành công đó, TC Motor đã trình làng thế hệ thứ 5 của Hyundai Santa Fe với sự thay đổi toàn diện, giá bán hấp dẫn và được sản xuất trong nước.

Giá xe Hyundai Santa Fe 2025

Hyundai Santa Fe 2025 ra mắt với 5 phiên bản giá bán hấp dẫn. Ảnh TC Motor.

Ở thế hệ mới, Hyundai Santa Fe 2025 được bán với 5 phiên bản, trong đó bản 6 chỗ lần đầu xuất hiện với giá bán cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Hyundai Santa Fe Exclusive 1,069 Hyundai Santa Fe Prestige 1,265 Hyundai Santa Fe Caligraphy 6 chỗ 1,315 Hyundai Santa Fe Caligraphy 7 chỗ 1,315 Hyundai Santa Fe Caligraphy Turbo 1,365

Là xe sản xuất, lắp ráp trong nước nên Hyundai Santa Fe 2025 được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ đến hết 30/11/2024 giúp giá lăn bánh xe tốt hơn.

Những thay đổi của Hyundai Santa Fe 2025 vừa ra mắt

All New Hyundai Santa Fe sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu N-Platform nên kích thước tăng lần lượt 45mm chiều dài, cao hơn 50mm, chiều dài cơ sở tăng 50mm so với thế hệ tiền nhiệm. Theo đó, xe Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.780 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.815mm.

Ngoại hình của Hyundai Santa Fe 2025 theo hướng vuông vức, hình hộp đậm chất SUV cổ điển xen lẫn sự hiện đại, phù hợp với xu hướng hiện nay.

Ngoại hình Hyundai Santa Fe 2025 vuông vức. Ảnh TC Motor.

Nổi bật nhất chắc chắn là hệ thống chiếu sáng trên Santa Fe đã sử dụng công nghệ LED hoàn toàn có khả năng thích ứng với bóng Projector. Dải đèn định vị hình chữ "H" là điểm nhấn ở phần đầu và nối liền là dải LED vắt ngang lưới tản nhiệt 2 tầng.

Với bộ mâm 21 inch, Hyundai Santa Fe 2025 chính thức là xe có la-zăng lớn nhất phân khúc SUV cỡ trung 7 chỗ tại Việt Nam. Phần đuôi là cụm đèn hậu chữ "H", dòng chữ tên xe "SANTAFE" cách điệu đầy sang trọng.

Người dùng thực sự trầm trồ khi di chuyển vào không gian nội thất của Hyundai Santa Fe đời mới vừa ra mắt Việt Nam. Ngoài tính thẩm mỹ được đánh giá cao, xe còn mang đến vẻ sang trọng, cao cấp như xe sang với vật liệu hoàn thiện bằng da, thậm chí da Nappa.

Không gian nội thất mới mẻ trên Hyundai Santa Fe 2025. Ảnh TC Motor.

Ấn tượng nhất là màn hình đôi 12,3 inch trải dài trên táp-lô có khả năng ghép nối với Apple CarPlay/Android Auto không dây cùng dàn âm thanh 12 loa Bose. Vô-lăng 3 chấu bọc da có đầy đủ tính năng như sưởi, lẫy chuyển số và cần số điện tử được tích hợp.

Hãng xe Hàn Quốc cung cấp 2 tuỳ chọn ghế ngồi 6 hoặc 7 chỗ bọc da Nappa cao cấp. Trong đó, nổi bật là bản 6 chỗ với 2 ghế thương gia với khả năng chỉnh điện, sưởi, hàng ghế trước có sưởi/làm mát và nhớ vị trí ghế lái.

Hyundai Santa Fe 2025 dùng hoàn toàn động cơ xăng. Ảnh TC Motor.

Hyundai Santa Fe thế hệ 5 được trang bị 2 tuỳ chọn động cơ xăng và loại bỏ máy dầu đời cũ, cụ thể:

- Động cơ Smartstream Theta III 2.5L cho công suất tối đa 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

- Động cơ xăng Turbo 2.5L cho công suất tối đa 281 và mô-men xoắn cực đại 422Nm kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT).

Hệ dẫn động cầu trước sẽ là trang bị tiêu chuẩn, riêng 2 bản Prestige và Calligraphy được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Ngoại trừ bản tiêu chuẩn, 4 bản còn lại của Santa Fe đều có gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense gồm nhiều tính năng cao cấp:

- Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước

- Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù

- Hệ thống cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường



- Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau



- Hệ thống đèn tự động thông minh



- Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng



- Hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn



- Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.



Hyundai Santa Fe 2025 được dự báo sẽ được khách hàng "săn đón". Ảnh TC Motor.

Với ngập tràn trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn, dễ hiểu vì sao mức giá từ 1,069 - 1,365 tỷ đồng, người dùng lại tỏ ra hào hứng với Hyundai Santa Fe 2025 đến vậy. Đây được dự báo sẽ là chiếc xe "hot" tại Việt Nam trong thời gian tới khi mức giá tốt, hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.