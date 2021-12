Bộ KH&CN giải thích gì khi công bố "WHO chấp thuận kit test của Công ty Việt Á"?

WHO mới chỉ chấp thuận đưa bộ kit test của Công ty Việt Á vào quy trình đánh giá xem xét

Trước đó Dân Việt đã thông tin, liên quan đến bộ kit test Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã gỡ bỏ toàn bộ thông tin đăng trước đó đã công bố trên website.

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các khối ngành Kinh tế - Kỹ thuật (Bộ KH&CN) thừa nhận, do sơ suất chưa xem xét kỹ lưỡng thông tin phản hồi của WHO về bộ kit test của Công ty Việt Á.

Theo đó, ông Hùng khẳng định, WHO mới chỉ chấp thuận đưa bộ kit test của Công ty Việt Á vào quy trình đánh giá xem xét sử dụng chứ không phải "chấp thuận sử dụng".

"Đây là sơ suất của Bộ KH&CN" - ông Hùng thừa nhận.

Tuy bị xóa trên trang web của Bộ nhưng những thông tin này vẫn được đăng tải trên website một số địa phương cũng như nhiều cơ quan báo chí.

Về câu hỏi, việc không được WHO chấp thuận nhưng vẫn đưa bộ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á vào sử dụng liệu có ảnh hưởng gì, ông Hùng nhấn mạnh, việc WHO chấp nhận hay không chấp nhận độc lập với quyết định cấp phép sử dụng của Bộ Y tế. Chất lượng liên quan đến bộ kit xét nghiệm do Bộ Y tế thẩm định.

Bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á có giá bao nhiêu?

Theo tìm hiểu, ngày 4/3/2020, theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế đồng ý cho sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do Học viện Quân y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất được cấp số đăng ký để phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch Covid-19.



Sản phẩm này là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện.

Theo thông tin từ Việt Á, mỗi một bộ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á sẽ bao gồm 50 test. Mức giá của mỗi lần xét nghiệm này dao động trong khoảng từ 400.000 - 600.000 đồng.

Thời gian đầy đủ của quy trình để cho ra kết quả dương tính hay âm tính với SARS-CoV-2 của bộ sinh phẩm này là hơn 2 giờ đồng hồ.

Cuối tháng 4/2020, đại diện Công ty Việt Á cho biết Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE) và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho bộ sản phẩm xét nghiệm Covid-19 do Bộ KH&CN giao Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu, sản xuất.

Cũng theo giới thiệu của Công ty VIệt Á, vào tháng 3/2020, có 20 quốc gia đã đàm phán mua bộ sinh phẩm này.

Công ty CP Công nghệ Việt Á được thành lập từ năm 2007 với tên cũ là Công ty CP Thương mại - Sản xuất và Dịch vụ Việt Á, có trụ sở chính tại số 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á là ông Phan Quốc Việt (sinh năm 1980) - một trong những người vừa bị khởi tố. Tại thời điểm thành lập, công ty này chỉ có vốn điều lệ 80 triệu đồng. Đến tháng 10-2017, Việt Á đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ lên 1.000 tỉ đồng, nhưng vẫn giữ nguyên 3 cổ đông sáng lập là ông Phan Quốc Việt (nắm giữ 10,2% cổ phần); ông Đồng Sỹ Huy (ngụ phường 9, quận Phú Nhuận) nắm giữ 5% và bà Hồ Thị Thanh Thủy (thường trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nắm giữ 4,8%. Số cổ phần 3 cổ đông sáng lập nắm giữ là 20%, còn khoảng 800 tỉ đồng vốn điều lệ là của các cổ đông khác góp vốn.