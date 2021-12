Bất ngờ xưởng sản xuất kit test Covid-19 của Công ty Việt Á tại Bình Dương

Ngày 20/12, PV Dân Việt đã tìm đến trụ sở của chi nhánh Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) tại địa chỉ 9/1A, quốc lộ 1A, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ghi nhận thực tế, chi nhánh Công ty Việt Á tại Bình Dương chính là xưởng sản xuất kit test Covid-19 được đặt tại khu vực giáp ranh với TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Toàn bộ khu nhà xưởng này là một căn nhà cấp 4, diện tích chiều rộng khoảng 20m.

Phía bên ngoài cửa, ngoài tấm bảng đề tên chi nhánh Công ty cổ phần y tế Việt Á, còn có 2 tấm bảng khác đề tên chi nhánh Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và phòng xét nghiệm Việt Á.

Chi nhánh Công ty Việt Á tại Bình Dương luôn đóng cửa, sau khi lãnh đạo công ty bị bắt. Ảnh: V.D

Mặc dù được giới thiệu là có thể cung cấp hàng chục triệu kit test Covid-19 mỗi tháng, nhưng chi nhánh của Công ty Việt Á tại Bình Dương có khuôn viên khá khiêm tốn. Không phải là các nhà xưởng có diện tích lớn như trong khu công nghiệp.

Nếu không có biển hiệu bên ngoài, thì chi nhánh của Công ty Việt Á không khác gì một căn nhà riêng của người dân. Sau khi lãnh đạo Công ty Việt Á bị Bộ Công an khởi tố, bắt giữ thì chi nhánh này thường xuyên "cửa đóng then cài".

Nhìn qua khe cửa, chúng tôi ghi nhận phía trong chất đầy thiết bị y tế như máy làm lạnh, thùng đựng kit test và một số vật dụng y tế khác, ngoài ra có một số người đang kiểm tra các thiết bị, làm việc.

Khu vực trước cổng của căn nhà này có nhiều ô tô con đậu sẵn, trong đó có một xe bán tải biển số xanh với ký hiệu số 84A -003.xx

Bên trong chi nhánh Công ty Việt Á chất đầy thiết bị y tế như máy làm lạnh, thùng đựng kit test và một số vật dụng y tế khác. Ảnh: V.D

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can, trong đó có Phan Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên-Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan.

Liên quan đến vụ việc này, Dân Việt đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương). Tuy nhiên, ông Danh nhiều lần nói rằng đang bận họp và từ chối cung cấp thông tin.

Còn lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẳng định, đơn vị từng mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, nhưng với số lượng ít, ở giai đoạn đầu chống dịch. Và khẳng định, không liên quan đến việc nâng khống giá để trục lợi.

