Bộ LĐTBXH quyết tâm xây dựng nền tảng số để đáp ứng nhu cầu thay đổi thị trường lao động

Đây là thông tin được Cục Việc Làm đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 vào ngày 18/1/2022. Hội nghị với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh, Cục trưởng Cục việc làm và đại diện các Vụ pháp chế, Cục an toàn lao động, Văn phòng quốc gia về giảm nghèo, Viện KHLĐXH...



Thành công đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết năm 2021 là năm đặc biệt của Cục việc làm do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến người lao động và người sử dụng lao động. Thị trường lao động bị đứt gãy, số người lao động bị nghỉ việc, mất việc rất lớn, khiến thu nhập người lao động bị giảm sút nghiêm trọng. Đây là thách thức tuy nhiên cũng là cơ hội để Cục việc làm thực hiện thành công việc đảm bảo lưới an sinh xã hội cho người dân.

Cụ thể, trong năm qua Cục Việc làm đã chủ động nắm thông tin, tình hình lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Từ đó tham mưu, đề xuất và hướng dẫn triển khai thực hiện các gói an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các đối tượng lao động gặp khó khăn. Việc này góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là nhóm lao động tự do, lao động nông thôn, người thất nghiệp …

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh việc biểu dương kết quả đã đạt được năm 2021, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần được giải quyết.

“Các chính sách hỗ trợ mang tính ngắn hạn, việc tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách còn bị động so với diễn biến dịch. Hệ thống chính sách lao động, việc làm thiếu các cơ chế, chính sách cụ thể cho các nhóm lao động yếu thế, đặc thù. Thiếu cơ sở dữ liệu điện tử trong quản lý lao động và tình trạng nợ đọng BHTN kéo dài, trục lợi BHTN vẫn diễn ra. Thêm vào đó, tiến độ văn bản, dự án còn chậm, chưa chủ động truyền thông cho báo chí, người lao động và người dân”.

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Thanh yêu cầu Cục Việc Làm phải thích ứng linh hoạt với tình hình diễn biến dịch bệnh. Song song với đó là ổn định phát triển thị trường lao động nhằm phục hồi thị trường lao động trong năm tới.

“Phải chuyển đổi số để đáp ứng sự thay đổi linh hoạt của thị trường lao động”

Đây là ý kiến được nhấn mạnh xuyên suốt hội nghị triển khai nhiệm vụ 2022 của Cục Việc làm. Hiện nay, thị trường lao động đang biến đổi không ngừng, ngành lao động buộc phải thay đổi thể chế để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phải có một hạ tầng số kết nối toàn quốc trên không gian mạng. Đây là thách thức rất lớn yêu cầu Cục việc làm phải đổi mới toàn diện cách thức quản lý và hệ thống điều hành hoạt động. Xây dựng trường thông tin quản lý về lao động việc làm, kết nối cung cầu lao động, kể cả lao động nước ngoài tại Việt Nam hay người lao động việt tại nước ngoài. Chỉ có sự kết nối hệ thống quốc gia như vậy mới tạo sự thông suốt, cập nhật được thị trường lao động từ trung ương đến địa phương.

Đại diện Viện KHLĐ&XH nhấn mạnh: “Việc số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường lao động rất quan trọng trong điều hành quản lý. Đặc biệt là trong triển khai các chính sách hỗ trợ ngắn hạn hoặc dài hạn lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”.

Việc đổi mới trong quản lý lao động trên hạ tầng số sẽ giúp cho việc xây dựng lưới an sinh xã hội được tốt hơn đồng thời giúp việc triển khai các chính sách hỗ trợ được hoàn thiện.