Bộ Ngoại giao: Lấy làm tiếc vì Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo

Một hoạt động tôn giáo tại Việt Nam. Ảnh: Vietnamplus.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo thường kỳ chiều 11/1 về việc Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói: "Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào danh sách, cần có đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam".

Người phát ngôn nhấn mạnh: "Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ".

Bà Hằng khẳng định: "Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do của con người trong đó có tự do tôn giáo của nhân dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp 2013 và hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, trong đó có bảo đảm tự do tôn giáo, đều được cộng đồng quốc tế thừa nhận trong thời gian qua".

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về thông tin Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để xác định nguồn gốc hiện vật được cho là "xá lợi tóc Đức Phật" trưng bày tại chùa Ba Vàng, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng sẽ thông tin về vấn đề này.