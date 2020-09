Bộ NNPTNT đề nghị sớm thu hồi triệt để sản phẩm pate Minh Chay

Hơn 6.300 khách hàng đã mua pate Minh Chay

Theo báo cáo của Sở NNPTNT TP.Hà Nội, số lượng sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới bán ra từ 1/7/2020 đến 28/8/2020 lên tới 21.540, trong đó, có 11.771 khách hàng cá nhân mua sản phẩm của công ty trên địa bàn cả nước.

Cụ thể hơn, có 6.393 khách hàng mua sản phẩm pate Minh Chay. Chỉ tính riêng trên địa bàn Hà Nội có 2.072 khách hàng mua các sản phẩm của công ty, trong đó 1.053 khách hàng mua sản phẩm pate Minh Chay.

Ngay sau khi phát hiện sản phẩm pate Minh Chay có độc tố, công ty đã gọi điện, nhắn tin, cảnh báo tới hầu hết các khách hàng, đến nay còn khoảng 514 khách hàng liên hệ 3 lần chưa liên hệ được.

Cũng theo ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP.Hà Nội, Sở này đã phối hợp với Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố triển khai phối hợp truy xuất nguồn gốc, thu hồi và có biện pháp xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty Lối Sống Mới được lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Điều trị cho bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay ở Bệnh viện Bạch Mai. ảnh P.V

Tính đến ngày 5/9/2020, đã có 8 tỉnh báo cáo kết quả (Bắc Giang, Gia Lai, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bình Thuận). Các khách hàng có mua sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới trên địa bàn 8 tỉnh đã được thông tin, hầu hết các sản phẩm đã được khách hàng sử dụng hết hoặc vứt bỏ khi biết thông tin cảnh báo. Sở NNPTNT các tỉnh đã thu hồi 28 sản phẩm (24 sản phẩm pate Minh Chay, 4 sản phẩm khác).

Tính đến hết ngày 5/9/2020 đã thu hồi được 141 sản phẩm từ các khách hàng tại Hà Nội bao gồm 35 sản phẩm pate Minh Chay và 106 sản phẩm khác. Đã bàn giao 35 sản phẩm pate Minh Chay cho Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

"Tuy nhiên, hầu hết khách hàng đã sử dụng hết hoặc bỏ đi sau khi biết thông tin cảnh báo nên công tác thu hồi sản phẩm của công ty gặp nhiều khó khăn" - ông Tường nhấn mạnh trong báo cáo.

Khẩn trương khắc phục sự cố

Ông Tạ Văn Tường cho biết, để khắc phục triệt để vụ pate Minh Chay có chứa độc tố, Sở NNPTNT TP.Hà Nội sẽ tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới thực hiện truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân sản phẩm pate Minh Chay bị cảnh báo và thu hồi sản phẩm theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc kiểm tra việc thu hồi, xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới, đảm bảo lượng sản phẩm không an toàn được thu hồi nhanh chóng, đầy đủ và xử lý hiệu quả.

Tiếp tục phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị chuyên ngành của ngành y tế, ngành NNPTNT các tỉnh, thành phố tiếp tục cập nhật thông tin về việc xử lý, thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo cảnh báo của Cục An toàn thực phẩm trước 16 giờ hàng ngày; tiếp nhận thông tin về việc thu hồi sản phẩm qua các số điện thoại 0243.5535137/ 0972265859.

Sở NNPTNT Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị chuyên ngành, Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Bộ NNPTNT), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thẩm định hồ sơ, kiểm tra việc điều tra, truy xuất, xác định nguyên nhân và áp dụng biện pháp khắc phục của công ty đảm bảo nguyên nhân được xác định chính xác khoa học, biện pháp thu hồi, khắc phục được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Để xử lý, khắc phục hậu quả vụ ngộ độc pate Minh Chay, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cũng vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp xử lý sự cố.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, ngay sau khi nhận được thông báo từ Bộ Y tế về sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng do sử dụng sản phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới nhiễm khuẩn Clostridium botulinum typ B, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản có văn bản hướng dẫn Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan chức năng địa phương triển khai kịp thời thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn; chủ động điều tra, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm.

Để việc xử lý sự cố nêu trên kịp thời và hiệu quả, Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương, theo chức năng được phân công triển khai mọi biện pháp khẩn trương thu hồi triệt để sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, thiết lập các biện pháp kiểm soát và thông tin thường xuyên, kịp thời về Bộ NNPTNT, Bộ Y tế, Bộ Công Thương để xử lý theo quy định.

Đối với Hà Nội, Bộ NNPTNT đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở NNPTNT Hà Nội yêu cầu các cơ quan chuyên môn giám sát, đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới thực hiện truy xuất, điều tra nguyên nhân lây nhiễm để sớm công bố nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.