Bộ phim đang cản đường "Cám" 18+

Đố anh còng được tôi (Tựa quốc tế: I, the Executioner ) là hậu truyện của Veteran – bom tấn từng khuấy đảo phòng vé khi ra mắt năm 2015, hiện đứng thứ năm trong danh sách các phim Hàn ăn khách nhất mọi thời.

Phần mới vẫn do nhà làm phim kỳ cựu Ryoo Seung Wan đạo diễn, sản xuất kiêm biên kịch. Hai ngôi sao Hwang Jung Min và Jung Hae In là những gương mặt bảo chứng cho thành công của phim, hứa hẹn tạo cú nổ mới khi ra mắt.

Tiếp tục cuộc đuổi bắt tội phạm

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện ở phần trước nhưng nội dung hoàn toàn độc lập. Do đó, khán giả vẫn có thể nắm bắt được mạch phim ngay cả khi chưa xem phần đầu.

Hwang Jung Min tiếp tục vào vai thanh tra cảnh sát kỳ cựu Seo Do Cheol – người dành cả cuộc đời để đấu tranh với tội phạm, sẵn sàng hy sinh mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ.

Lần này, anh dẫn đầu đội điều tra để lần theo manh mối cái chết của một giáo sư nổi tiếng, có liên quan đến một kẻ giết người hàng loạt. Do Cheol chiêu mộ được thành viên mới là Park Sun Woo (Jung Hae In) và nhanh chóng ấn tượng với tinh thần lẫn lòng nhiệt huyết của chàng tân binh trẻ tuổi.

Thế nhưng, Do Cheol không biết rằng sự thật bất ngờ đằng sau vụ án có thể khiến anh gục ngã bất cứ lúc nào.

Hwang Jung Min trở lại với vai thanh tra Do Cheol.

Kịch bản phim đơn giản, tuân theo công thức làm nên thành công của phần trước khi kết hợp giữa hài và hành động, đồng thời cài cắm một số cú twist để tạo bất ngờ cho khán giả.

Sau nhiều năm, mô-típ này không còn mới và được sử dụng trong hàng loạt tác phẩm của xứ kim chi. Điển hình, nhân vật chính Do Cheol phần nào gợi nhớ thanh tra Seok Do của Ma Dong Seok trong series ăn khách The Roundup . Cả hai đều là những cảnh sát quả cảm, hết lòng vì công việc, liên tục đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm.

Dẫu vậy, đạo diễn Ryoo Seung Wan vẫn biết cách giữ chân người xem xuyên suốt thời lượng 118 phút. Nhà làm phim đầu tư mạnh vào những cảnh hành động, giúp phim hấp dẫn không kém phần trước.

Các phân đoạn rượt đuổi, đánh đấm được dàn dựng công phu, góp phần tạo nên một cuộc điều tra căng thẳng. Đặc biệt, cảnh đối đầu dưới mưa không mới lạ nhưng vẫn được xử lý tốt, góp phần đẩy mạch phim lên cao trào.

Qua câu chuyện đuổi bắt tội phạm, phim làm nổi bật hình ảnh người cảnh sát mưu trí, dũng cảm. Kịch bản cũng cập nhật tính thời sự khi lên án vấn nạn của một số TikToker – những người bất chấp tất cả để tạo ra nội dung không lành mạnh nhằm câu khách, lôi kéo người xem.

Một vài hình ảnh trong phim.

Diễn xuất là điểm cộng



Trở lại với vai diễn quen thuộc, Hwang Jung Min không gặp khó khăn khi hóa thân thanh tra Seo Do Cheol. Từ ánh mắt đến biểu cảm của ngôi sao sinh năm 1970 đều thuyết phục, khiến người xem dễ dàng đồng cảm với nhân vật.

Các diễn viên khác đều tròn vai, góp phần giúp cho câu chuyện trở nên lôi cuốn hơn. Trong đó, sự xuất hiện của Jung Hae In là điểm nhấn thú vị. Ngôi sao Love Next Door tiếp tục thử sức với thể loại hành động, giật gân khi vào vai chàng cảnh sát có tính cách phức tạp.

Dù năng lực diễn xuất của Jung Hae In chưa đa dạng, khó thể so sánh với “ảnh đế” Yoo Ah In ở phần đầu nhưng vai diễn vẫn để lại ấn tượng tốt. Anh cũng phối hợp ăn ý với Hwang Jung Min trong lần đầu hợp tác trên màn bạc, từ đó ghi điểm với người xem.

Đố anh còng được tôi ra mắt lần đầu tại LHP Cannes 2024 tại hạng mục Midnight Screenings trước khi được phát hành rộng rãi. Tác phẩm nhận được phản hồi tương đối tốt từ giới phê bình lẫn khán giả. SMCP chấm 4/5 sao, đánh giá phim hấp dẫn, “đưa người xem vào một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy hồi hộp”. Variety nhận xét đạo diễn Ryoo Seung Wan giữ được tinh thần của phần đầu và làm cho mọi thứ tốt hơn.

Jung Hae In có nhiều nỗ lực với vai cảnh sát.

Điểm trừ là cách giải quyết các nút thắt còn đơn giản, tạo cảm giác khiên cưỡng. Kết phim chóng vánh, giải quyết các vấn đề vội vàng nên còn gây hụt hẫng.

Nhân vật phản diện cũng được xây dựng chưa tốt. Dù có động cơ rõ ràng, lên kế hoạch chi tiết nhưng nhân vật lại dễ bại trận, khiến cho cuộc đấu giữa hai bên giảm bớt sự căng thẳng.

Tại Việt Nam, Đố anh còng được tôi cạnh tranh trực tiếp với phim Việt dán nhãn 18+ Cám . Dù không vượt mặt về doanh thu, phim vẫn đuổi sát nút với hơn 9,7 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần đầu tiên.

Có thể nói, sự xuất hiện của phim là một trong những nguyên nhân Cám không thể đạt được doanh thu 100 tỷ đồng sớm như kỳ vọng.

Nhìn chung, Đố anh còng được tôi có nội dung không quá mới mẻ nhưng vẫn hấp dẫn nhờ tài kể chuyện của Ryoo Seung Wan. Thành công của đạo diễn là đã giữ được dấu ấn riêng, tạo ra một tác phẩm hay từ những chất liệu quen thuộc.

Thậm chí, ê-kíp hoàn toàn có khả năng biến series trở thành thương hiệu hái ra tiền như những gì The Roundup từng làm.