Tháng 10 vừa qua, có tin đồn rằng ông Jamie Spears (71 tuổi), bố ruột của nữ ca sĩ Britney Spears đã nhập viện do nhiễm trùng và thực hiện việc cắt cụt một chân. Trước đó, Jamie từng trải qua hai cuộc phẫu thuật khẩn cấp do đứt ruột kết.



Bố ruột của Britney Spears bị cắt cụt chân?

Mối quan hệ giữa Britney Spears và bố của cô càng trở nên thêm phức tạp khi nhiều chi tiết gây sốc được nữ ca sĩ hé lộ trong cuốn hồi ký "The Woman in Me", được ra mắt vào tháng 10/2023.

Britney viết: "Quyền bảo hộ đã lấy đi tư cách phụ nữ của tôi, biến tôi thành một đứa trẻ. Tôi trở thành một thực thể trên sân khấu hơn là một con người. Âm nhạc từng là một phần của xương và máu tôi, nhưng họ đã lấy đi điều đó".

Bố của nữ ca sĩ Britney Spears vướng tin đồn đã phải trải qua việc cắt cụt chân. Ảnh: IT.

Britney đã trải qua 13 năm quyền bảo hộ, kết thúc vào tháng 11/2021. Trước đó, Jamie Spears là quản lý tài sản của Britney từ năm 2008 đến tháng 9/2021. Britney cũng tố cáo rằng, Jamie đã tấn công con trai 13 tuổi của cô là Sean Preston trong một cuộc tranh cãi vào tháng 8/2019.

Hai con trai của Britney là Sean Preston hiện nay (18 tuổi) và Jayden (17 tuổi) đều là con của cô với chồng cũ Kevin Federline. Britney mô tả: "Con trai tôi đã nhốt mình trong phòng để chấm dứt cuộc cãi vã, bố tôi đã phá cửa và tóm lấy nó. Kevin đã báo cảnh sát và bố tôi bị cấm tiếp xúc với các con trong ba năm". Nguồn tin độc quyền tại thời điểm đó cho biết yêu cầu lệnh cấm trong ba năm đã được chấp nhận mà không có sự phản đối nào từ Jamie.

Mặc dù quan hệ giữa Jamie và Britney có vẻ rất khó hàn gắn, nhưng có khả năng Britney sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ và kết nối với mẹ cô là bà Lynne Spears. Một nguồn tin độc quyền tiết lộ trên Us Weekly: "Không có hy vọng hòa giải giữa Britney và Jamie, nhưng ít nhất Britney đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ với mẹ cô ấy."

Britney cũng có mối quan hệ khác biệt với em gái mình là Jamie Lynn Spears. Trong "The Woman In Me," Britney tiết lộ rằng, Jamie Lynn (32 tuổi) đã khuyên cô "đừng chống cự nữa" khi bố của cô đưa cô vào trung tâm điều trị mà không có sự đồng ý của cô.

Mặc dù có những câu chuyện không tích cực về em gái, nhưng Jamie Lynn đã bày tỏ tình cảm mình dành cho Britney bộ phim tài liệu "Tôi là Người nổi tiếng ... Đưa tôi ra khỏi đây" vào tháng 11/2023. Cô nói: "Cô ấy là một người chị tốt, cô ấy là vậy. Tôi yêu cô ấy. Chúng tôi có những lúc khó khăn. Nhưng gia đình luôn có những cuộc xung đột. Chúng tôi chỉ làm điều đó tốt hơn hầu hết mọi người". Trong tập trước đó của chương trình, Jamie Lynn tiết lộ rằng, cô và Britney đã trò chuyện sau khi "The Woman in Me" được phát hành.