Bộ Tài chính: Yêu cầu kiểm soát dịch vụ trông giữ xe, chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý

Trong báo cáo về thị trường giá cả 4 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính yêu cầu Thị trường giá cả các loại hàng hoá tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Bộ Tài chính cho biết, trong ngày 4 (13/2), dự báo giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày Mùng 4 Tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm vẫn chưa nhiều.



Giá cả hàng hoá Tết Giáp Thìn ổn định, ngày 4 Tết Giáp Thìn, dự báo giá rau xanh sẽ tăng

Ngoài ra, mùng 4 Tết sẽ có nhiều sạp hàng tại chợ dân sinh tiếp tục mở cửa bán trở lại; một số các siêu thị mở cửa hoạt động trở lại chính thức (như chuỗi Winmart, các cửa hàng tạp hóa…), hoạt động mua sắm sẽ sôi động hơn. Nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng hơn so với mùng 3, đặc biệt là nhu cầu đi lại, trở về các thành phố lớn để ổn định và du xuân tại các thành phố lớn.

Nhiều hoạt động và các điểm vui chơi tại các thành phố lớn dự kiến mở cửa sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan, vui chơi giải trí trong những ngày sắp tới, giá các dịch vụ như trông giữ xe, dịch vụ ăn uống,... thường tăng so với ngày bình thường theo quy luật hàng năm. Các mặt hàng rau, củ, quả, một số loại thực phẩm tươi sống, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ cúng lễ vẫn là những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn; giá cả dự báo sẽ ổn định.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.

Đặc biệt, cơ quan này đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá, nhất là tại các điểm trông giữ xe, các dịch vụ tham quan, du lịch, đền chùa để ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý.

Trước đó, báo cáo về thị trường giá cả các loại hàng hoá ngày mồng 3 Tết Giáp Thìn, Bộ Tài cho biết, thị trường hàng hoá một số chợ truyền thống và siêu thị tiện ích, trung tâm thương mại tại các thành phố trên cả nước đã mở cửa bán hàng: Trong đó, hầu hết các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích đã mở cửa hoạt động trở lại như BigC, Aeon Mall, Gigamall, Co.opmart, CircleK…

Bên cạnh đó, tiểu thương tại một số chợ cũng bắt đầu bán hàng trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân, sức mua tăng do mua sắm chuẩn bị hóa vàng, cúng gia tiên trong ngày Mùng 3 Tết.

Người dân tập trung mua sắm chủ yếu là rau, củ, quả, trái cây, hoa tươi, thực phẩm tươi sống.... Giá một số mặt hàng thiết yếu đã giảm so với những ngày giáp Tết và dần trở lại mức giá ngày thường. Riêng mặt hàng rau xanh có nhu cầu tiêu thụ nhiều hơn so với ngày trước nên giá cả tăng nhẹ so với thời điểm các ngày trước; Tuy nhiên, nguồn cung rau, củ, quả dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong cả nước.

Bộ Tài chính yêu cầu đảm bảo giá cả ổn định trong những ngày lễ Tết

Tại Thủ đô Hà Nội, nguồn cung hàng hóa phục vụ mùng 3 Tết vẫn đảm bảo dồi dào, không có tình trạng khan hàng sốt giá. Một số siêu thị lớn đã mở cửa như BigC, Co.opMart, Aeon Mall, Hapro…

Ngoài ra còn có chuỗi cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng tiện lợi Circle K tại các quận nội thành Hà Nội hoạt động xuyên tết, do đó luôn đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán. Giá cả hàng hóa tại các siêu thị cơ bản ổn định như ngày thường, cá biệt một số mặt hàng rau tươi tăng giá nhẹ.

Qua khảo sát của Cục Quản lý giá tại các khu vực chợ Tam Trinh – Hoàng Mai, Chợ Văn Chương, Đống Đa, Chợ Kim Quan - Long Biên: Nhìn chung, giá các mặt hàng ổn định so với mùng 2 Tết; nhu cầu tập trung ở một số mặt hàng tươi sống như rau xanh, thủy hải sản, thịt… và một số mặt hàng hoa tươi phục vụ người dân cúng lễ ngày 03 Tết.

Tại TP. Hồ Chí Minh, ngày mùng 3 Tết, hầu hết siêu thị đã mở cửa hoạt động trở lại như Co.opmart, Aeon, Lotte Mart, Mega Market... Bên cạnh đó, tiểu thương tại một số chợ cũng bắt đầu bán hàng trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân, sức mua tăng do mua sắm chuẩn bị cúng đưa ông bà, người dân tập trung mua sắm chủ yếu là rau, củ, quả, trái cây, hoa tươi, thực phẩm tươi sống, giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm giảm giá và dần trở lại mức giá ngày thường.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn: hiện vẫn chưa kinh doanh mặt hàng thịt heo, chỉ kinh doanh mặt hàng rau củ và trái cây với sản lượng nhập chợ 787 tấn (trong đó 718 tấn rau củ quả, 69 tấn trái cây), tăng 286% so ngày trước, bằng khoảng 37% lượng so ngày thường và giảm 14% so cùng kỳ năm trước. Sức mua tại chợ vẫn ở mức thấp, giá bán các mặt hàng giảm mạnh như bầu, bí và các loại rau ăn lá… so với những ngày cao điểm trước Tết và đã về lại giá ngày thường.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức: lượng rau và trái cây về chợ khoảng 826tấn/ngày, tăng 17,2% so ngày trước, giảm 6,2% so cùng kỳ năm trước và bằng khoảng 27% so với ngày thường.

Giá bán buôn các mặt hàng rau củ quả như cải xanh, xà lách búp hàng về ít, sức mua tăng, giá tăng từ 2.000đ-3.000đ/kg; dưa leo, khổ qua tiêu thụ chậm do chợ vắng bạn hàng, giá giảm 2.000đ-3.000đ/kg. Giá mặt hàng trái cây như nho đỏ, quýt đường, quýt tiều tiêu thụ chậm nên giá giảm từ 3.000đ-5.000đ/kg, mãng cầu tròn về ít, sức mua tăng, giá tăng 10.000đ/kg.

So cùng kỳ năm trước, giá các mặt hàng rau, củ, quả đa số tăng, giảm phổ biến 3.000đ/kg – 10.000đ/kg, riêng bông cải trắng giảm 10.000đ/kg, đậu cove trắng giảm 20.000đ/kg, củ hành đỏ Vĩnh Châu giảm 25.000đ/kg, trong khi gừng tăng, hạt sen Huế tăng. Giá bán buôn các mặt hàng trái cây tăng giảm từ 5.000-10.000đ/kg như bưởi, nhãn, nho đỏ Phan Rang, quýt, vú sữa; riêng lê đường Trung quốc giảm 20.000đ/kg, táo bi Mỹ giảm 22.500đ/kg, xoài cát Hòa Lộc giảm 35.000đ/kg.

Tại chợ Bình Điền: tổng lượng hàng hóa về chợ khoảng 562 tấn, tăng 19 tấn (3%) so ngày trước và giảm 12% so sản lượng cùng kỳ năm trước, bằng gần 23% so với ngày thường. Tổng lượng hàng cũng như sức bán tất cả ngành hàng trong đêm còn khá chậm, các ô vựa hoạt động chủ yếu là ra cúng khai trương và giao mối các mặt hàng thủy hải sản tươi - rau củ - rau lá phục vụ cho các nhà hàng - quán ăn hoạt động trong mùa Tết nguyên đán.

Tại các chợ lẻ: người dân tập trung mua sắm chủ yếu là thực phẩm tươi sống hàng ngày do còn trong Tết và đa số thương nhân ngành hàng vải, quần áo, mỹ phẩm còn nghỉ Tết (hầu hết nghỉ từ 28 âm lịch). Từ Mùng 02 hoạt động kinh doanh chủ yếu xung quanh các chợ và dần trở lại bình thường, mặt hàng chủ yếu là thực phẩm tươi sống hàng ngày.

Tại Cần Thơ: Sáng ngày Mùng 3 (12/02/2024), tình hình kinh doanh buôn bán tại các chợ có phần sôi động hơn trong sáng ngày Mùng 3 Tết so với Mùng 1 và Mùng 2 Tết do nhu cầu mua sắm cúng theo truyền thống của người dân. Mùng 3, sức mua tại các chợ trên địa bàn thành phố ổn định, nhu cầu tăng nhẹ ở các mặt hàng phục vụ cúng theo truyền thống như: gà vườn, hoa, trái cây, hải sản, …

Tại Cần Thơ, các chuỗi cửa hàng tiện lợi như Circle K, Minimart House hoạt động xuyên suốt trong dịp Tết nên đáp ứng được nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân; một số Siêu thị, Trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi khai trương hoạt động đầu năm vào Mùng 2 Tết như: Trung tâm thương mại Lotte, Siêu thị Lotte, Trung tâm thương mại GO, Siêu thị GO! Cần Thơ và chuỗi cửa hàng tiện lợi Satra Cần Thơ.

Nhiều điểm vui chơi, giải trí, du lịch và hàng quán trên địa bàn hoạt động xuyên suốt, phục vụ nhu cầu vui Xuân của người dân trên địa bàn thành phố và du khách. Trên cơ sở đó, góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn trong các ngày nghỉ Tết.

Nhìn chung, giá cả hàng hóa trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại tương đối ổn định, không có trường hợp tăng giá bất thường do găm hàng, thiếu nguồn cung.

Tại Lạng Sơn: Ngày mùng 3 Tết vẫn là thời điểm trong tết nên các chợ truyền thống và các cửa hàng bán lẻ chưa mở cửa hoạt động trở lại, tuy nhiên các siêu thị đã mở cửa bán hàng phục vụ như cầu lương thực, thực phẩm của người dân. Cơ bản hàng hóa đa dạng, phong phú nên không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Nhìn chung đây vẫn là thời điểm trong tết nên sức mua của người dân không cao.

Diễn biến một số mặt hàng cụ thể: Thời tiết nắng ấm thuận lợi cho rau xanh phát triển cộng với nguồn cung về rau xanh nhiều, đa dạng phong phú như su hào, cà rốt, súp lơ, các loại cải ...do nông dân tự trồng và cung cấp nên giá cả ổn định như thời điểm trước tết như su hào giá 20.000 đ/kg, cà rốt 15.000-12.000 đ/kg, các loại cải ngồng giá 12.000-15.000đ/kg, xà lách 20.000-25.000đ/kg...; Do cung về thực phẩm tươi sống chưa nhiều chỉ có một số ít mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá, thịt...nên giá cả so với trước tết tăng nhẹ, so vơi ngày 11/2/2024 thì giá cả ổn định, cụ thể như cá chép giá 125.000-130.000đ/kg, cá quả 130.000 đ/kg, thịt bò 320.000 -330.000 đ/kg, thịt lợn giá 120.000-130.000 đ/kg tùy loại.