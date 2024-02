Ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn, gần 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Theo đó, số người chết vì nạn giao thông là 35 người, bị thương 66 người. So với ngày 09/02 tăng 07 vụ TNGT, tăng 05 người chết, tăng 11 người bị thương. Các vị TNGT đầu xảy ra trên đường bộ.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, cảnh sát giao thông (CSGT), công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.469 trường hợp.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: Tâm Hoài.

Cụ thể, trên đường bộ 7.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 18, 7 tỷ đồng; tạm giữ 211 xe ô tô, 3.661 xe mô tô và 16 phương tiện khác; tước 1.588 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.835 trường hợp, vi phạm tốc độ 1.720 trường hợp, ma tuý 12 trường hợp.

Đường sắt 01 trường hợp vi phạm. Đường thuỷ 02 trường hợp vi phạm; phạt tiền 01 triệu đồng.

Tính tiêng ngày 10/02 có 03 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia... Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Như vậy, trong ngày 10/02 (tức ngày 1 tháng Giêng) ngày nghỉ thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số vụ tai nạn giao thông và số người chết, số người bị thương đã tăng đáng kể, đặc biệt là số vụ vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 10/CĐ-TTg, ngày 29/1/2024 về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông phục vụ Nhân dân cả nước đón Tết và các Lễ hội bảo đảm an toàn, an ninh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều đường, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn dừng khẩn cấp...

Ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn....