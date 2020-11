Bò thịt, bê giống "rủ nhau" tăng giá, nông dân tỉnh Bến Tre nuôi bò vỗ béo, nuôi bò siêu thịt ai cũng mừng

Vừa bán được 3 con nghé (bê con) với giá hơn 60 triệu đồng, ông Lê Văn Chung, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) vui mừng vì chưa bao giờ bán được bò với giá cao như vậy.

Ông Chung cho biết, ngoài việc trồng lúa, gia đình ông còn nuôi thêm 3 con bò cái sinh sản, nhằm tận dụng nguồn rơm sau khi thu hoạch lúa và nguồn cỏ tự nhiên, để kiếm thêm thu nhập.

Chăn nuôi bò theo mô hình trang trại tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Ông Chung cho hay, năm nay do ảnh hưởng của hạn, mặn kéo dài nên nguồn thu nhập từ 7.000 m2 đất lúa bị sụt giảm nghiêm trọng. Bù lại, giá bò con (bê) hiện tăng từ 2 đến 3 triệu đồng/con so với năm trước và từ 5-10 triệu đồng/con so với 2 năm trước đây. Việc giá bò tăng cao giúp người nông dân có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.



Theo ông Chung, con bò dễ nuôi, thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay nên được nhiều hộ dân lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, vào đợt hạn, mặn lúa không sản xuất được, chăn nuôi trở thành thu nhập chính của gia đình. Hiện gia đình ông Chung mua thêm 2 con bò nái để tăng đàn và thuê thêm đất để trồng cỏ nuôi bò, chủ động nguồn thức ăn cho bò.

Ngoài giá bò con tăng, giá bò thịt cũng tăng từ 10-12 triệu đồng/con, do vậy nhiều người lựa chọn việc nuôi bò thịt vỗ béo để kiếm thêm thu nhập. Ông Lê Văn Hiệp, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) cho biết, do đất trồng lúa kém hiệu quả, ông mạnh dạn chuyển đổi đất lúa lên liếp trồng dừa, trồng cỏ để nuôi bò vỗ béo.

Ông Hiệp chia sẻ, sau khi nuôi 1 năm, 4 con bò đực nuôi vỗ béo của ông bán được lợi nhuận hơn 65 triệu đồng. Theo ông Hiệp, do năm nay giá bò tăng cao nên lợi nhuận tăng hơn 20 triệu đồng so với các năm trước. Ông Hiệp nhận định, với giá tăng như hiện nay, chăn nuôi bò mang lại hiệu quả cao hơn trồng lúa 2-3 lần.

Ông Nguyễn Văn Dũng, thương lái thu mua bò tại huyện Ba Tri cho biết, hiện giá bò tăng cao do nhu cầu chăn nuôi rất lớn từ người nông dân.

Theo đó, giá bò cái con hiện nay từ 15-17 triệu đồng/con, tăng từ 3-5 triệu đồng/con, đặc biệt có nhiều giống bò sinh sản tốt được người dân ưa chuộng (giống Red Angus, Limousine,…), giá tăng từ 5-10 triệu đồng/con; giá bò con đực (6 tháng tuổi) các giống siêu thịt có giá từ 25-30 triệu đồng/con, tăng 7-10 triệu đồng/con.

Mặt khác, nhu cầu thị trường bò thịt tăng dẫn đến giá bò tăng cao nhất từ trước đến nay. Theo ông Dũng, ngoài người dân trong tỉnh Bến Tre, người chăn nuôi bò ở các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng tìm đến Bến Tre để mua bò giống về chăn nuôi làm cho giá bò tăng cao nhất từ trước đến nay.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, đàn bò trên toàn tỉnh hiện có hơn 220.000 con. Riêng huyện Ba Tri chăn nuôi bò nhiều nhất tỉnh với hơn 100.000 con; trong đó, có khoảng 60% là bò cái sinh sản, còn lại là bò nghé và bò nuôi vỗ béo. Hiện nay, người chăn nuôi bò đã chuyển đổi hoàn toàn sang các loại giống bò chất lượng cao như: giống bò nền lai Sind, Brahman, các giống siêu thịt Red Angus, Limousine, BBB.