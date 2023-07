Bỏ trốn, bị công an truy nã, thanh niên 9X thách công an bắt được mình và cái kết Bỏ trốn, bị công an truy nã, thanh niên 9X thách công an bắt được mình và cái kết

Nam công nhân trộm cắp tài sản, sau đó đã bỏ trốn và bị Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương truy nã, Hạnh thách thức công an bắt được mình nhưng không ngờ rồi có ngày bị tóm.