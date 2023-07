Vụ người phụ nữ bị "phi công trẻ" sát hại ở Bình Dương: 2 người đi cùng ra trình diện

Tối 30/7, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lấy lời khai các đối tượng liên quan trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn phường An Thạnh.



Liên quan đến vụ án, đối tượng trực tiếp gây án là Võ Ngọc Hòa (SN 1992, quê Hậu Giang) đang được công an lấy lời khai. Mới đây, 2 đối tượng đi cùng Hòa là Phan Văn Lạt (SN 1997, quê Kiên Giang) và Nguyễn Minh Khánh (SN 1993, quê Ninh Thuận) cũng đến công an trình diện.

Võ Ngọc Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh.

Camera ghi lại hình ảnh 4 đối tượng. Ảnh: A.X.

Như Dân Việt đã đưa tin, Hòa và chị M.T.L. (SN 1988, ngụ tỉnh Hậu Giang) có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng.

Thời gian gần đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên chị L. chuyển ra ở riêng và buôn bán trái cây tại một ki ốt trên địa bàn phường An Thạnh, TP.Thuận An (Bình Dương).

Khoảng 16h ngày 28/7, Hòa cùng 3 đối tượng khác tìm đến ki ốt nơi chị L. bán hàng. Tại đây, Hòa cầm dao đuổi chém chị L. tử vong. Sau đó, Hòa cùng các đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, sau khi gây án, Hòa đã bỏ trốn xuống TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Sau đó, Hòa đã đến công an TP.Vũng Tàu để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.