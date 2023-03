Dùng vỏ bọc giao hàng để trốn nã, gã trai vẫn không thoát

Cụ thể, Công an quận Tây Hồ vừa truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Mười (SN 1996, Cẩm Khê, Phú Thọ) khi gã này đang lẩn trốn tại TP.Đà Nẵng. Mười bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội) truy nã về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" ngày 7/10/2022.

Theo cơ quan điều tra, tiếp nhận thông tin truy nã đối tượng từ Công an TP.Hà Nội, Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo công an các phường rà soát, nắm bắt tình hình liên quan.

Công an phường Xuân La (Tây Hồ) sau đó đã liên hệ với gia đình đối tượng Mười, vận động gia đình khuyên Mười ra đầu thú. Về phía gia đình đối tượng, người thân Mười thông tin không biết nam thanh niên sinh năm 1996 đi đâu, làm gì và cũng đã lâu họ không thấy Mười về nhà.

Tổ công tác Công an quận Tây Hồ di lý đối tượng Nguyễn Ngọc Mười về Hà Nội sau khi tóm gọn đối tượng ở TP.Đà Nẵng. Ảnh: ANTĐ

Qua trinh sát và nắm bắt thông tin, đầu tháng 3, Công an phường Xuân La xác định đối tượng đang trốn tại phường Hòa Minh (Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Trước manh mối này, Công an phường Xuân La đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ, phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận lập kế hoạch, lên phương án bắt giữ đối tượng.

Sáng 6/3, 4 cán bộ Công an quận Tây Hồ gồm đại úy Trần Bảo Phương - Phó Trưởng Công an phường Xuân La, thiếu tá Vũ Hùng Cường - Tổ trưởng Tổ cảnh sát hình sự và 2 đại úy Nguyễn Đăng Khuê, Ngô Xuân Vũ (cán bộ Đội Cảnh sát hình sự) đã khẩn trương vào TP.Đà Nẵng truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Ngọc Mười đang làm nghề giao gas tại quận Liên Chiểu.

Chiều cùng ngày, khi thời cơ chín muồi, tổ công tác Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng Mười thành công, đảm bảo an toàn cho người dân và các chiến sĩ tham gia vây bắt. Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, Mười được di lý ngay về TP.Hà Nội để phục vụ điều tra.