Bỏ trốn lúc nửa đêm, 2 nữ nhân viên quán bia ở Hà Nội trình báo bị nhốt, đánh

Ngày 26/10, Công an huyện Hoài Đức đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 2 cô gái tố bị nhốt, đánh ở xã La Phù.

Thông tin ban đầu cho thấy, ngày 13/10, 2 cô gái tên H (SN 2002, Bắc Giang) và V (SN 2003, Hà Tĩnh) đến gặp Vũ Văn Mạnh (SN 1994, chủ quán bia trên địa bàn xã La Phù) để xin làm nhân viên.

Ngày 15/10, khi H và V xin về nhưng không được Mạnh đồng ý. Đến khoảng 23h ngày 16/10, 2 nữ nhân viên quán bia trốn được ra ngoài, đến công an trình báo.

Tại cơ quan công an, 2 người này khai bị đấm đá, hành hung, thậm chí bị nhốt tại một phòng trọ ở xã La Phù.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Hoài Đức đã bắt giữ Vũ Văn Cao (SN 1995, Xuân Trường, Nam Định) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời truy bắt Vũ Văn Mạnh.

Trao đổi với Dân Việt trưa 26/10, lãnh đạo UBND xã La Phù cho biết, chính quyền xã đã nắm bắt được thông tin trên.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi xử lý thông tin bước đầu, Công an xã La Phù đã báo cáo lên Công an huyện Hoài Đức, hiện Công an huyện Hoài Đức đang xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

"Theo thông tin tôi nắm được, có thể liên quan đến việc tranh chấp nợ tiền lương gì đó" - vị lãnh đạo xã La Phù nói.