Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tập trung đấu tranh với các loại tội phạm dịp cuối năm

Ngày 28/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban tháng 11 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 12/2023 của Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận những thành tích đạt được của công an các đơn vị trong thời gian qua. Người đứng đầu Bộ Công an nhấn mạnh việc công an các đơn vị, địa phương cần bám sát, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các biện pháp kéo giảm tội phạm, tiếp tục thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm "tín dụng đen"; chuẩn bị tốt cho đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo tập trung đấu tranh với các loại tội phạm dịp cuối năm. Ảnh: Bộ Công an

Các lực lượng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng cuối năm như cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; triển khai quyết liệt các giải pháp để phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Đồng thời, công an các đơn vị cần thực hiện tốt cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; triển khai sớm các giải pháp ngăn chặn không để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép, phức tạp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn, giao thông; đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các hoạt động kinh doanh, sản xuất. Rà soát, xử lý các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các địa điểm tập trung đông dân cư, khu vực thương mại tập kết nhiều hàng hóa, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự…

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, nhất là ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử phục vụ các chính sách an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán; triển khai thực hiện đúng lộ trình Nghị quyết của Chính phủ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. Tập trung xây dựng các văn bản triển khai, hướng dẫn thi hành luật vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV…

Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an tháng 11/2023, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu: Trong tháng qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền, an ninh quốc gia của Việt Nam...

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, công tác công an tháng 11/2023. Ảnh: Bộ Công an

Công tác đảm bảo an ninh quốc gia được đẩy mạnh, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Công tác phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều chuyên án lớn được điều tra, khám phá nhanh chóng, tạo được dư luận tốt trong nhân dân.

Trong tháng, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 3.707 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt giữ, xử lý 430 vụ, 1.631 đối tượng cờ bạc. Công an cũng phát hiện 374 vụ, 650 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; xử lý 77 vụ, 97 cá nhân phạm tội về môi trường; phát hiện 1.704 vụ, 2.740 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 21kg heroin, 190kg và gần 208.000 viên ma túy tổng hợp…

Đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, lực lượng công an cả nước đã tiếp nhận hơn 4,8 triệu hồ sơ trực tuyến, trên tổng số trên 5,2 triệu dịch vụ công, đạt tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an là 93,37%.

Đã kiểm tra gần 12.000 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện, bắt giữ 266 vụ, 610 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 81 vụ, 103 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 3.038 khẩu súng các loại. Đã xử lý 302.606 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 625 tỷ đồng, tạm giữ gần 108.000 phương tiện.