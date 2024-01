Bộ trưởng Bộ Công an giao đại tá - Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Nam Định

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 30/1, Bộ Công an đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an.

Trong thời gian kiện toàn Giám đốc Công an tỉnh, Bộ trưởng Công an giao đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Nam Định. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2.

Đại tá Bùi Quyết Toán - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ảnh Học viện An ninh Nhân dân

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chúc mừng đại tá Bùi Quyết Toán được giao nhiệm vụ phụ trách Công an tỉnh Nam Định.



Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đây là thời điểm gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đại tá Bùi Quyết Toán cần phát huy tinh thần đoàn kết các lực lượng công an tỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo cho nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn.

Ngoài đại tá - Phó Giám đốc Bùi Quyết Toán vừa được giao nhiệm vụ phụ trách Công an tỉnh Nam Định, lãnh đạo công an tỉnh Nam Định còn có 3 Phó Giám đốc là đại tá Nguyễn Văn Hiển, đại tá Nguyễn Văn Trầm và đại tá Phan Thị Loan.