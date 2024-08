Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được bầu vào Bộ Chính trị

Ngày 16/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị để cho ý kiến về công tác nhân sự.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII với Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang.

Tân Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang. Ảnh: Quốc hội

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965, quê quán xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Cử nhân chuyên Luật, An ninh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Tam Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Trước năm 2012, ông Lương Tam Quang là Trợ lý Thứ trưởng Công an. Sau đó, ông giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an; Thứ trưởng Công an; Kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Tháng 1/2022, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Tháng 6/2024, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Thượng tướng Lương Tam Quang. Sau đó, Thượng tướng Lương Tam Quang được Bộ Chính trị phân công làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tháng 7/2024, Thủ tướng phân công Thượng tướng Lương Tam Quang thêm một số nhiệm vụ: Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với Đà Nẵng và Hưng Yên về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công...; bổ sung vào Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số...