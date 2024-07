Lực lượng an ninh trật tự cơ sở cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng

Ngày 1/7, tại thành phố Vinh, Nghệ An đã diễn ra Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.



1/7, tại thành phố Vinh, Nghệ An đã diễn ra Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: N.T

Tham dự buổi lễ có Thượng Tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương; Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong những năm qua cùng với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng phát triển, phát huy vai trò các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự hướng dẫn của lực lượng công an, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kịp thời tham gia phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.T

Xuất phát từ vị trí vai trò tính chất quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo xây dựng trình Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Thượng tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "Việc Quốc hội ban hành luật này có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý, để tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.T

Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn trong thời gian tới cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An, tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện đối với nhiệm vụ, tổ chức học tập của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Tiếp tục quan tâm đầu tư, trang bị phương tiện, bảo đảm chế độ chính sách để các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có đủ điều kiện thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.





Tỉnh Nghệ An đã thành lập 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại tất cả các khối xóm, thôn bản. Ảnh: N.T

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ở tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những thành tích, thành tựu đã đạt được, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thử thách, ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng vận động quần chúng.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác thông tin liên lạc có vai trò hết sức quan trọng. Thông tin nhanh, đúng, kịp thời chính xác sẽ giúp lãnh đạo chỉ huy giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp an ninh trật tự ngay tại cơ sở. "Bộ Công an xây dựng một kênh thông tin sử dụng sản phẩm dịch vụ tiện ích mạng viễn thông di động Gtel-Mobile vừa đảm bảo hoạt động trao đổi thông tin thông thường, đồng thời là kênh trao đổi thông tin liên lạc phục vụ nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự cơ sở. Đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí, an ninh, an toàn", Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.

Lực lượng an ninh diễn tập tình huống tại buổi lễ. Ảnh: N.T

Đại diện cho 3.787 tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong toàn tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Trọng Tạo (Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự phường Trường Thi, thành phố Vinh) bày tỏ vui mừng, tự hào khi lực lượng tham gia bảo vệ anh ninh trật tự cơ sở chính thức đi vào hoạt động theo quy định pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay Nghệ An đã chỉ đạo rà soát, thành lập 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại tất cả các khối xóm, thôn bản. Đây thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an các cấp, giúp lực lượng công an xã chủ động giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Mỗi năm, tỉnh Nghệ An chi gần 200 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Ảnh: N.T

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tổng mức hỗ trợ mỗi năm trả cho lực lượng này là hơn 197 tỷ đồng.

Góp phần giữ bình yên hạnh phúc cho nhân dân

TP.Cần Thơ là một trong 12 địa phương trên cả nước được lựa chọn làm điểm tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có, bao gồm: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Dân phòng.

Mặc dù được thành lập, ra đời ở những thời điểm khác nhau và được bố trí khác nhau, song, tất cả 3 lực lượng này đều tham gia các hoạt động bảo đảm ANTT ở cơ sở và trong những năm qua có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Lực lượng an ninh trật tự cơ sở ở TP Cần Thơ. Ảnh H.C

Sau khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội Khóa XV thông qua và có hiệu lực pháp lý kể từ ngày 1/7/2024. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, quy định cụ thể nhiệm vụ, chế độ, chính sách, bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng này.

Đồng thời, kiện toàn 3 lực lượng là Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng thành một lực lượng thống nhất, tinh gọn đầu mối, góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở do Đảng ủy lãnh đạo, UBND cấp xã quản lý, lực lượng Công an cấp xã thực hiện.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tin tưởng rằng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, kế thừa truyền thống quý báu của các lực lượng tiền thân, tiếp tục cống hiến, trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn là niềm tin, điểm tựa của toàn xã hội, là cầu nối bền vững giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, gắn bó máu thịt và trở thành cánh tay "nối dài" của lực lượng Công an cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn thành phố.