Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập Phòng an ninh mạng thuộc Công an tỉnh Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng, đối tượng phạm tội có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên các hành vi phạm tội được thực hiện tinh vi, khó phát hiện, Công an tỉnh này đã xây dựng đề án thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, báo cáo và được sự nhất trí của lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định thành lập từ ngày 22/12/2021.

Phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Giang có 21 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Trần Huy Việt giữ chức Trưởng phòng; Thượng tá Hoàng Quốc Thịnh, Đại úy Chu Văn Hiệu là Phó Trưởng phòng.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản trao quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các quyết định bổ nhiệm cán bộ cho chỉ huy Phòng. Ảnh: CABG

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích khẳng định việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là rất cần thiết và đề nghị Công an tỉnh này chỉ đạo lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương ổn định tổ chức, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ phát huy vai trò "dự báo, phát hiện" nhằm đấu tranh hiệu quả với các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ xác định thực hiện 12 nhiệm vụ một cách khẩn trương, tích cực; có kế hoạch, phương án nhằm bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...