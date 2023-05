Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình về gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm rõ về quy chuẩn phòng cháy chữa cháy

Về quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết hiện nay có 09 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy, chữa cháy và 28 tiêu chuẩn về phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy được biên soạn và ban hành bởi các Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ.

"Theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn 06 về an toàn cháy cho nhà và công trình để phòng cháy, chữa cháy cho công trình và bộ phận công trình. Theo quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng địa phương không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước trong thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm định, đào tạo và bồi dưỡng về phòng cháy, chữa cháy", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị giải trình các vấn đề được ĐBQH quan tâm (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Về quá trình sửa đổi, ban hành Quy chuẩn 06 về phòng cháy, chữa cháy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, năm 2010, Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn 06 là quy chuẩn đầu tiên về an toàn cháy cho nhà và công trình. Sau khi ban hành lần đầu, đến nay Quy chuẩn 06 được sửa đổi 2 lần. Các phiên bản quy chuẩn có nội dung sửa đổi không lớn.

Ngoài ra, các quy chuẩn được sửa đổi thay thế của nội dung tương đồng có tính kế thừa và nội dung sửa đổi chủ yếu là mở rộng đối tượng, bổ sung nhiều giải pháp lựa chọn cho các đối tượng công trình. Các yêu cầu an toàn cháy của quy chuẩn được quy định rõ cho từng nhóm, theo quy mô tính nguy hiểm cháy, công năng sử dụng. Quy chuẩn 06 có các điều khoản chuyển tiếp rõ ràng, tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời, khi so sánh quy định cơ bản Quy chuẩn 06 với các hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn khác thì nhìn chung các quy định an toàn cốt lõi của Quy chuẩn 06 không cao, thậm chí ở mức độ trung bình thấp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm rõ, Quy chuẩn 06 không có quy định nào về sơn chống cháy. Ngoài ra, Quy chuẩn 06 cũng cho phép các nhà xưởng có nguy cơ cháy cao với diện tích lên đến 25.000m2 không cần bọc, không cần bọc bảo vệ kết cấu thép. Quy chuẩn 06 chỉ quy định các nội dung cơ bản về cấp nước chữa cháy và không quy định đối tượng nhà và công trình cụ thể nào thì phải trang bị các hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà. Ngoài ra, Quy chuẩn 06 cũng đã linh hoạt, cho phép Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền hướng dẫn riêng các nội dung về cấp nước chữa cháy phù hợp với điều kiện cụ thể tại các địa phương.

Về phản ánh về các công trình hiện hữu, Bộ Xây dựng và Bộ Công an đang tích cực phối hợp để đưa ra các giải pháp tăng cường cho các công trình hiện hữu nhằm đảm bảo tốt nhất có thể về an toàn cháy cho công trình dựa trên các giải pháp được thống nhất. Lực lượng cảnh sát phòng cháy sẽ có hướng dẫn cho từng công trình cụ thể.

"Đối với phân khúc nhà ở riêng lẻ, không áp dụng quy chuẩn an toàn cháy cho nhà ở riêng lẻ từ 6 tầng trở xuống. Vướng mắc xảy ra khi công trình nhà ở riêng lẻ chuyển đổi mục đích sử dụng sang các mục đích công năng sử dụng mục đích sử dụng khác không đảm bảo các điều kiện về hạ tầng như giao thông, điện nước", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Nêu rõ, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình là một quy chuẩn kỹ thuật khó với những nội dung kỹ thuật phức tạp, chuyên môn sâu, đòi hỏi nghiên cứu khảo nghiệm thực nghiệm trên cơ sở khoa học và kiến thức chuyên môn sâu.

Đã có 100 dự án nhà ở thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng

Báo cáo về việc triển khai gói tín dụng cho nhà ở xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, sau khi có hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện vay ưu đãi của gói tín dụng này.

Đồng thời, Bộ Xây dựng ủy quyền cho UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo,xây dựng lại chung cư để công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay.

Các địa phương đang triển khai lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội (Ảnh: TN)

Bộ Xây dựng đã có văn bản đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ đã giao tại Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021- 2030.

Qua báo cáo của các địa phương, đến nay đã có khoảng 100 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng và các địa phương công bố nhu cầu vay vốn của các tỉnh, thành như: tỉnh Bình Định là 1.832 tỷ đồng; tỉnh Phú Thọ là 441 tỷ đồng; thành phố Đà Nẵng là 545 tỷ đồng; tỉnh Trà Vinh là 420 tỷ đồng; tỉnh Bắc Giang là 4.427 tỷ đồng và thành phố Hải Phòng là 3.892 tỷ đồng. Thực tế các địa phương mới triển khai được hơn một tháng và các địa phương đang trong quá trình tổng hợp công bố nên chỉ mới có kết quả bước đầu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cũng cho biết để thực hiện đạt mục tiêu đề ra và giải ngân hiệu quả gói hỗ trợ, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật như tập trung sửa đổi Luật Nhà ở và các pháp luật khác có liên quan; tiếp tục làm việc một số địa phương, doanh nghiệp trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc, tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội nhà ở, công nhân, cải tạo chung cư cũ; thúc đẩy việc triển khai gói hỗ trợ.