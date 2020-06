Bộ trưởng Công an: Các thế lực thù địch, phản động sẽ triệt để lợi dụng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng

Ngày 29/6, Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới".



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các tướng lĩnh đã tới dự.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (ảnh Q.V)

Sau khi nghe các phát biểu tham luận, thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an đã có phát biểu kết luận. Trong phát biểu, Đại tướng Tô Lâm đã nhấn mạnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh là tấm gương mẫu mực về sự nêu gương.

Khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó nhấn mạnh "tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức", thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương. Khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành…

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Người đứng đầu ngành Công an cho rằng, thời gian tới, tình hình chính trị, an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. An ninh phi truyền thống tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động và số chống đối chính trị sẽ triệt để lợi dụng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, các sự kiện chính trị trọng đại, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự để gia tăng các hoạt động chống phá manh động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đàng, Nhà nước, sức nặng nề.

Trong khi đó, "bốn nguy cơ" mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên CAND phải thật sự phát huy vai trò nêu gương, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tăng cường tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần ''thượng tôn pháp luật" phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh" gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nội dung Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 01-QĐi/ĐƯCA-X03, ngày 28/1/2019 của Đảng uỷ Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong các đợt sinh hoạt chi bộ.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện mơ hồ về chính trị, dao động, giảm sút lòng tin; những biểu hiện hữu khuynh, mất cảnh giác; vi phạm điều lệnh, quy trình, quy chế công tác; tác phong làm việc thụ động, xa rời thực tiễn và cơ sở.

"Xử lý nghiêm các trường hợp là cán bộ, đảng viên CAND vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sờ đảng hằng năm. Chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá đảng viên Công an thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Công an nêu rõ việc phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu, cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng CAND quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng và toàn dân.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trước yêu cầu về công tác nhân sự phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, công bằng, trong sáng khách quan, đặc biệt là "phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình để làm thước đo chủ yếu" như lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự Đại hội XIII.