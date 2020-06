Đại tá Phan Thanh Tám được bổ nhiệm Giám đốc Công an Phú Yên thay Thiếu tướng Phan Văn Thanh

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Phan Văn Thanh, sinh năm 1960, quê quán ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên sẽ nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí. Cùng nghỉ công tác, chờ chế độ hưu trí còn có đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, sinh năm 1960, quê quán ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thiếu tướng Phan Văn Thanh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên từ năm 2016. Trước nữa ông là Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Đại tá Phan Thanh Tám (áo trắng), tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên (ảnh Công an Phú Yên)

Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên. Ngày 29/6, Bộ Công an đã tổ chức trao các quyết định trên.

Đại tá Tám sinh năm 1967, quê quán ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; trước nữa ông là Trưởng Công an TP. Pleiku (Gia Lai).