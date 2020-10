Bộ trưởng Công an: "Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thời gian tới hết sức nặng nề"

Sáng nay (12/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (ảnh báo CAND).

Đại hội tiến hành theo phương châm: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (ảnh Bộ Công an).

Năm năm qua tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp; nhiều thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, điều hành của Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân; với tinh thần "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong CAND luôn kiên định vững vàng; quán triệt đúng đắn, kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có ý nghĩa nổi bật, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.



Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trong 35 năm thực hiện công đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước đang tiếp tục phát triển nhanh, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành Công an cũng chỉ rõ, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ song cũng đặt ra những khó khăn, thách thức cho sự phát triển của đất nước.

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thời gian tới hết sức nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong CAND phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kết quả các mặt công tác Công an, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh, hiện đại.

Để thực hiện tốt nhất những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình đại hội. Kết quả và sự thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.