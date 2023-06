Bộ trưởng Công an truy thăng cấp bậc hàm cho 4 công an xã hy sinh tại Đắk Lắk

Theo quyết định, truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với anh Hoàng Trung (SN 1981), quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý đối với anh Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994), quê quán: Yên Thành, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk;

Lực lượng chức năng làm việc tại trụ sở xã Ea Tiêu. Ảnh Báo CAND

Truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với anh Trần Quốc Thắng (SN 1989), quê quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý đối với anh Hà Tuấn Anh (SN 1991), quê quán: Triệu Sơn, Thanh Hoá, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã ký Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/ gia đình đối với gia đình 4 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ 50 triệu đồng/ người đối với 2 cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là Thượng uý Đàm Đình Bốp (SN 1993), Phó Trưởng Công an xã Ea Ktur và Đại uý Lê Kiên Cường (SN 1988), cán bộ Công an xã Ea Ktur.

Trước đó, sáng sớm ngày 11/6/2023 tại địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc 1 nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an các xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm một số cán bộ Công an xã, cán bộ xã và người dân thương vong.

Hình ảnh các đối tượng trong vụ nổ súng tấn công trụ sở Công an tại Đắk Lắk bị bắt. Ảnh CAND

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp truy bắt nhóm đối tượng nêu trên.

Tính đến 16h30 ngày 11/6/2023, lực lượng Công an đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; đồng thời, đã giải thoát 2 công dân bị bắt làm con tin, 1 công dân tự giải thoát.