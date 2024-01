Bộ trưởng Israel: Cách tiếp cận chiến tranh mới ở Gaza nhằm làm xói mòn Hamas

Nhiều khu vực ở Gaza đã bị phá hủy hoàn toàn trong các cuộc không kích tại Israel. Ảnh: AP.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant nhấn mạnh rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi khả năng quân sự và chính phủ của Hamas bị loại bỏ và hơn 100 con tin vẫn đang bị giam giữ được trả tự do.





Tuyên bố cũng cho biết, ở phía bắc, các lực lượng Israel sẽ chuyển sang một cách tiếp cận mới bao gồm các cuộc đột kích, phá hủy các đường hầm, "các hoạt động trên không và trên mặt đất cũng như các hoạt động đặc biệt". Mục đích sẽ là "làm xói mòn" sự hiện diện còn lại của Hamas.





Không rõ liệu dân số phía bắc Gaza, nơi gần như hoàn toàn bị đẩy về phía nam, có được phép quay trở lại hay không.





Tuyên bố cũng không làm rõ cách tiếp cận mới sẽ khác với các hoạt động hiện tại như thế nào, nhưng Gallant trước đây cho biết đây sẽ là quy mô thấp hơn. Tuần trước Israel đã bắt đầu rút một số binh sĩ khỏi miền bắc Gaza, nơi quân đội cho biết họ đã giành được phần lớn quyền kiểm soát hoạt động sau nhiều tuần giao tranh ác liệt với Hamas. Tuy nhiên, Gallant cho biết vẫn còn hàng nghìn chiến binh Hamas ở đó.





Ông nói, ở miền Nam, giao tranh sẽ tiếp tục "miễn là cần thiết".





Tuyên bố cho biết, sau chiến tranh, Israel sẽ duy trì kiểm soát an ninh, thực hiện hành động quân sự ở Gaza khi cần thiết để đảm bảo không có mối đe dọa nào và duy trì kiểm tra tất cả hàng hóa vào lãnh thổ.





Gallant cho biết sẽ không có thường dân Israel ở Gaza, bác bỏ lời kêu gọi của một số người thuộc phe cực hữu ở Israel về việc đưa những người định cư Do Thái trở lại lãnh thổ.





Israel đã rút quân và người định cư khỏi Gaza vào năm 2005 sau 38 năm hiện diện.





Tuyên bố cho biết các thực thể Palestine - rõ ràng là công chức địa phương hoặc lãnh đạo cộng đồng - sẽ điều hành lãnh thổ, trong đó Israel cung cấp "thông tin để hướng dẫn các hoạt động dân sự". Một lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu sẽ chịu trách nhiệm tái thiết.





Bức tranh rõ ràng về một chính quyền Palestine do Israel thống trị đối với Gaza hoàn toàn khác với bức tranh của Mỹ trong đó kêu gọi Chính quyền Palestine được hồi sinh nắm quyền kiểm soát lãnh thổ và bắt đầu các cuộc đàm phán mới hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine cùng với Israel. Ông Netanyahu và các quan chức Israel khác đã bác bỏ ý kiến đó.

Đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant được đưa ra trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Trung Đông vào cuối tuần này. Vấn đề này có thể sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong cuộc hội đàm của ông Blinken với Israel và các nước khác trong khu vực. Mỹ đã ép Israel chuyển sang các hoạt động quân sự cường độ thấp hơn ở Gaza nhằm mục tiêu chính xác hơn là Hamas, sau gần ba tháng bị bắn phá và tấn công trên bộ tàn khốc.

Sự mơ hồ trong nhiều điều khoản của Gallant khiến khó mà đánh giá mức độ phù hợp của chúng với lời kêu gọi của Mỹ.

Tài liệu do Gallant đưa ra có tiêu đề "tầm nhìn cho Giai đoạn 3" của cuộc chiến và văn phòng của Gallant cho biết giai đoạn này vẫn chưa bắt đầu. Nó cũng cho biết những ý tưởng này là của Gallant chứ không phải chính sách chính thức, điều này sẽ phải do nội các an ninh và chiến tranh của Israel đặt ra.

Gallant, thành viên của cả hai nội các, có thể đang nhắm đến việc đưa ra kế hoạch cá nhân của mình trước người Mỹ trước những người khác trong liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, bao gồm các thành viên cực hữu có thể muốn có một cách tiếp cận cứng rắn hơn.

Theo Bộ Y tế tại lãnh thổ do Hamas điều hành, chiến dịch của Israel tại Gaza đã giết chết hơn 22.400 người, hơn 2/3 trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Việc kiểm kê của Bộ không phân biệt dân thường và chiến binh. Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas sau vụ tấn công ngày 7/10, trong đó Hamas đã giết chết khoảng 1.200 người và bắt cóc khoảng 240 người khác.

Phần lớn miền bắc Gaza, nơi quân đội xâm chiếm hai tháng trước, đã bị san phẳng đến mức không thể nhận dạng được. Đoạn phim của Associated Press từ Thành phố Gaza cho thấy mọi người đi lang thang qua khung cảnh tan hoang với những cánh đồng bê tông vỡ và gỗ vụn và những con đường với những tòa nhà bị lật đổ.

Với trọng tâm hiện nay là phía nam, lực lượng Israel đang chiến đấu với phiến quân Hamas ở thành phố Khan Younis và tại các trại tị nạn đô thị ở trung tâm lãnh thổ.

Khoảng 85% trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã bị đuổi khỏi nhà và bị dồn vào những vùng lãnh thổ nhỏ hơn. Theo Liên Hợp Quốc, cuộc bao vây lãnh thổ của Israel đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, với 1/4 dân số chết đói vì không có đủ nguồn cung cấp.

Đồng thời, các cuộc không kích và pháo kích khắp Gaza tiếp tục phá hủy nhà cửa, chôn vùi các gia đình đang trú ẩn bên trong.

Một cuộc tấn công của Israel hôm thứ Năm 4/1 đã san phẳng một ngôi nhà ở Muwasi, một dải nông thôn nhỏ trên bờ biển phía nam Gaza mà quân đội Israel đã tuyên bố là vùng an toàn. Các quan chức bệnh viện Palestine cho biết vụ nổ đã giết chết ít nhất 12 người. Theo danh sách những người thiệt mạng được đưa đến Bệnh viện Nasser ở Khan Younis gần đó, những người thiệt mạng bao gồm một người đàn ông và vợ, 7 người con của họ và 3 đứa trẻ khác trong độ tuổi từ 5 đến 14.