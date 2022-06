Báo chí góp phần giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất

Tâm sự với các nhà báo chuyên viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, mỗi lần đặt bút viết, ông luôn đứng ở vị thế của người nông dân, nắm bắt cảm xúc của họ và đặt rất nhiều câu hỏi “tại sao?”, từ đó tìm hiểu, học hỏi và giải quyết các vấn đề.

Theo ông, báo chí không chỉ đơn giản là kể chuyện, mô tả hiện thực khách quan, làm sao cho người đọc cảm thấy mình ở trong đó và chính bản thân cũng phải thay đổi.

"Cứ tưởng tượng chúng ta đang muốn phát triển kinh tế tập thể, bởi đất đai manh mún nhỏ lẻ thì khó phát triển, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Nhưng đi cùng nhau như thế nào, là khi có niềm tin vào nhau, chứ ko thể đi cùng nhau mà mỗi người nghĩ một hướng", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, mục đích viết báo của ông là để chia sẻ với bà con nông dân. Trong ảnh: Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ với nông dân Sơn La về việc nâng tầm giá trị sản phẩm. Ảnh: H.H

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, có những người cứ ngồi than phiền giá vật tư đầu vào tăng, cửa khẩu ùn tắc, giá nông sản rẻ… và tự mặc định do giá thị trường thế giới, do đứt gãy chuỗi cung ứng… Họ bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực và chấp nhận hiện thực, đánh mất niềm tin, đổ “tại cái số”, đôi khi còn tìm lý do biện minh vì sao không làm.

“Nông nghiệp đang chịu tác động của biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng. Chúng ta có khoảng 14 triệu nông dân. Nếu mỗi người đều bị tác động bởi những thông tin tiêu cực hàng ngày, lâu dần họ sẽ thấy mọi khó khăn không phải do mình mà do trời đất, thị trường hay cơ quan quản lý. Từ đó ngồi oán than, luôn nghĩ mình là người thiệt nhất.

Báo chí hoàn toàn có thể phản ánh, đó là hiện thực khách quan. Nhưng khi đặt bút viết làm sao để khơi gợi, chuyển tải được năng lượng tích cực trong mỗi con người, bà con nông dân mình thấy rằng trong cái khó vẫn tìm thấy được con đường đi, để hiểu được nếu mình tự thay đổi trước, tự nghĩ cách giảm chi phí, tiêu thụ được nông sản thì có thể vượt qua hiện thực khó khăn.

Phải làm sao để người nông dân không còn suy nghĩ - như anh "Huy chuối" Long An từ tay trắng, sau nhiều năm đánh đổi nay đã thành công hay anh Hùng Cá ở Đồng Tháp vượt qua nhiều khó khăn mà thành giám đốc một doanh nghiệp cá tra. Báo chí truyền cảm xúc tích cực cho nhiều người nông dân để họ cùng cố gắng vươn lên qua những thông tin như vậy”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT, muốn thay đổi nền nông nghiệp phải làm sao giúp cho người nông dân thay đổi trước, bởi người nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong lĩnh vực nông nghiệp. Báo chí cũng phải trở thành mạng lưới xã hội, lấy tôn chỉ để phục vụ nông nghiệp, phục vụ nông dân.

"Tôi cũng muốn chia sẻ với các nhà báo khi tác nghiệp, chúng ta đừng chỉ nhìn vào cái đám ruộng, bờ ao… mà hãy nhìn vào người nông dân, hãy so sánh người nông dân ở chỗ này ở chỗ khác, lý giải tại sao có những người trong cũng trong một điều kiện như nhau nhưng có người lại giàu có lên, có người lại tụt hậu lại. Chúng ta cần đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi ấy" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.



Theo Bộ trưởng, thông qua ngòi bút, nhà báo khơi gợi cảm xúc tích cực cho bà con nông dân, giúp họ tìm ra con đường mới. Ảnh: V.Giang.

Mỗi câu hỏi tại sao là một đề tài?

Trao đổi về việc tìm đề tài cho mỗi tác phẩm báo chí, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói: "Đề tài ở đâu, từ sự trắc ẩn, từ việc đặt câu hỏi tại sao? Mỗi câu hỏi tại sao là một đề tài. Người ta nói biết đặt câu hỏi đúng còn giá trị hơn là các giải pháp".

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nhà báo phải có không gian, tầng văn hoá, tầng cảm xúc và tầng năng lượng. Báo chí góp phần khiêng tảng đá ra khỏi bước chân người nông dân. Tất nhiên chúng ta không chỉ tô hồng, chúng ta vẫn phải ánh hiện thực khách quan nhưng cuối cùng vẫn phải mở 1 con đường tạo niềm tin xã hội.

Chia sẻ với tư cách nhà báo Xích Lô, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tâm sự: "Tôi cũng đã từng viết báo, có nhiều bài đăng trên báo. Mỗi khi viết, tôi viết bằng cảm xúc của người dân, muốn vậy thì phải gặp người dân.

Tôi thường gõ những từ khoá về cảm xúc lưu lại, tối về hoặc khi ngồi trên chuyến bay tôi suy nghĩ về những cảm xúc đó lại, tìm hiểu về những cái đó. Tôi nghĩ nếu mình học được thì bà con cũng học được. Vậy nên, mục đích viết báo của tôi là để chia sẻ với bà con nông dân, xuất phát điểm chỉ đơn giản như vậy".