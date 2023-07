Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Đàm phán "có đi có lại" khi cấp slot đường bay quốc tế

Báo cáo về tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023, ông Uông Việt Dũng, Chánh văn phòng Bộ GTVT cho biết, năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ vận tải, sản lượng vận tải các lĩnh vực đều tăng cao so với cùng kỳ và cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là các dịp cao điểm.

Cụ thể, vận tải hàng hóa tháng 6 ước đạt 186,359 triệu tấn, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022; Luân chuyển hàng hóa tháng 06 ước đạt 39,3 tỷ tấn.km, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, vận chuyển hàng hóa 06 tháng năm 2023 so với năm 2022 các ngành: Hàng không giảm 2,2%), đường bộ tăng 12,7%, đường thủy tăng 30,8%), đường biển tăng 13,3%), đường sắt âm 26,4%.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Bộ GTVT

Đối với dự án sân bay Long Thành, Bộ GTVT đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương có liên quan quyết liệt triển khai thực hiện theo kế hoạch được chấp thuận.

Tính riêng với gói thầu nhà ga hành khách (gói 5.10), Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu ACV chủ động và chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian thi công gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền của người quyết định đầu tư và chủ đầu tư; thường xuyên đôn đốc ACV triển khai thi công dự án nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Điện Biên, Cát Bi,… bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng về việc mở lại các chuyến bay quốc tế, ông Đặng Ngọc Hoà, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết, hãng hàng không Vietnam Airlines đã phục hồi cơ bản mạng bay ở nội địa và quốc tế.

Đối với thị trường quốc tế, Vietnam Airlines đã khai thác 54 đường bay quốc tế với 28 điểm ở 18 quốc gia. Trong đó, TP.HCM - Fransico là một trong những đường bay dài nhất thế giới. Ở thị trường nội địa, Vietnam Airlines đã khai thác 45 đường bay tới 21 điểm đến.

Ông Hoà dự báo 6 tháng cuối năm 2023, thị trường vận tải hàng không còn nhiều khó khăn do mâu thuẫn địa chính trị của các nước lớn như Nga - Ukraine làm cho giá nhiên liệu mặc dù giảm nhưng vẫn tăng cao so với trước dịch Covid-19.

"Giá nhiên liệu có thời điểm chiếm đến 60% và hiện nay chiếm 50% giá vé máy bay", ông Hoà khẳng định.

Vì vậy, ông Hoà kiến nghị Bộ GTVT điều tiết việc cung ứng, kiểm soát số tàu bay các hãng, tránh thừa tải cung ứng gây lãng phí nguồn lực chung cũng như quá tải sân bay; Đẩy nhanh việc triển khai quy định giá trần các tuyến bay nội địa.

"Hiện nay, chi phí cho chuyến bay rất cao nhưng giá vé lại rất thấp", ông Hoà khẳng định.

Theo ông Hoà giá vé máy bay hiện rẻ nhất trong 6 năm gần đây, đặc biệt trong mùa hè năm 2023, gây khó khăn cho các hãng hàng không.

ông Hoà kiến nghị Bộ GTVT có chính sách hỗ trợ ngành hàng không đến hết năm 2024, quan tâm đến việc quản lý slot, ông Hoà cho biết, trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, Vietnam Airlines không khai thác được ở thị trường London.

Đến nay, Vietnam Airlines đã bị mất hết toàn bộ slot ở London mà không được cấp lại. Đối với Ấn Độ, hiện tất cả các hãng hàng không chỉ được cấp 28 slot ở 4 sân bay lớn.

"Chúng ta cần khẳng định quan điểm "có đi có lại" trong việc cấp slot giữa các quốc gia, tránh tình trạng mình 'mở' cho họ nhưng khi hãng hàng không của mình xin slot ở các quốc gia bị gặp khó khăn", ông Hoà nêu quan điểm.

Lắng nghe các ý kiến, về việc cấp và xin slot các đường bay quốc tế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Vietnam Airlines phối hợp với Cục Hàng không, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Vận tải rà soát lại.

Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh, Bộ GTVT sẽ có văn bản hoặc lập đoàn công tác đàm phán, trao đổi trực tiếp với các nước về việc cấp slot các đường bay.