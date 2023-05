Bộ trưởng Tài chính Mỹ lùi thời điểm dự báo chính phủ vỡ nợ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại một cuộc họp về trần nợ với các lãnh đạo doanh nghiệp ở Washington, DC, ngày 6/10/2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một bức thư gửi Quốc hội, bà Yellen cho biết căn cứ vào những dữ liệu mới nhất, Bộ Tài chính ước tính sẽ không có đủ nguồn lực để đáp ứng các nghĩa vụ của chính phủ nếu Quốc hội không nâng trần nợ công (hiện ở mức 31.400 tỷ USD) trước ngày 5/6 tới.

Dự kiến trong những ngày tới, bộ sẽ thanh toán khoảng 130 tỷ USD, bao gồm cả các khoản thanh toán cho cựu chiến binh, các đối tượng hưởng an sinh xã hội và chương trình bảo hiểm y tế Medicare. Bức thư có đoạn: “Trong tuần của ngày 5/6, Bộ Tài chính dự kiến sẽ thực hiện khoảng 92 tỷ USD thanh toán và chuyển khoản (bao gồm khoảng 36 tỷ USD điều chỉnh hàng quý đối với các quỹ ủy thác của An sinh xã hội và Medicare). Do đó, các nguồn lực dự kiến của chúng tôi sẽ không đủ để đáp ứng tất cả các nghĩa vụ này”.

Trước đó, Bộ trưởng Yellen đã đưa ra dự báo khả năng Mỹ sẽ vỡ nợ vào ngày 1/6 nếu các bên không đạt được thỏa thuận về việc nâng trần nợ. Thông báo về thời hạn chót mới này giúp Nhà Trắng và các nhà đàm phán của Quốc hội có thêm thời gian thương lượng để đạt được thỏa thuận nâng mức trần theo luật định đối với khả năng vay của quốc gia.